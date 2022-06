Moto2-Qualifying Barcelona: Vietti fährt über Q1 auf Pole - Schrötter Neunter

Audio-Player laden

Überraschung im Qualifying der Moto2 in Barcelona: Nach eher durchwachsenen Trainings setzte sich Celestino Vietti im Qualifying hauchdünn gegen Aron Canet durch und sicherte sich mit einer Zeit von 1:43.829 Minuten seine zweite Poleposition des Jahres nach dem Saisonauftakt in Katar. Joe Roberts wurde Dritter.

Vietti musste bereits in Q1 antreten, nachdem es der aktuelle WM-Leader als 15. der Trainings nicht direkt in Q2 geschafft hatte. Zusammen mit Boscoscuro-Pilot Alonso Lopez, der die Session als Zeitschnellster beendete, und den Kalex-Kollegen Tony Arbolino und Jorge Navarro kam Vietti aber nachträglich weiter.

Im zweiten Qualifying-Abschnitt lag Canet mit einer Zeit von 1:43.831 Minuten nach dem ersten Run zunächst vorn. Im zweiten Run wurde er dann aber von Vietti verdrängt, der noch einmal acht Tausendstel schneller unterwegs war. Die beiden waren die einzigen Fahrer, denen eine Zeit unter 1:44 Minuten gelang.

Roberts lag an dritter Stelle ebenfalls nur 0,179 Sekunden zurück. Jake Dixon, Albert Arenas und Sam Lowes fuhren in die zweite Startreihe. Bo Bendsneyder und Augusto Fernandez reihten sich auf den Plätzen sieben und acht ein. Marcel Schrötter verzeichnete als Neunter sein bestes Qualifying-Ergebnis in dieser Saison.

Die Top 10 komplettierte Ai Ogura, dem 0,668 Sekunden auf die Polezeit fehlten. Lopez wurde nach seinem Q1-Durchmarsch Elfter. Pedro Acosta rettete sich am Ende noch auf Platz zwölf. Noch vor dem letzten Versuch hatte der Sieger von Mugello abgeschlagen auf dem 18. und letzten Platz der Session gelegen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.