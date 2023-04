Moto2-Qualifying in Austin: Vietti knapp vor Acosta auf Pole

Audio-Player laden

Celestino Vietti wird das dritte Rennen der Moto2-Saison 2023 von der Pole starten. Der Kalex-Pilot entschied das Qualifying in Austin mit einer Zeit von 2:09.432 Minuten für sich, war aber nur 0,020 Sekunden schneller als Pedro Acosta auf Platz zwei. Filip Salac machte das Kalex-Trio in Reihe eins komplett.

"Ich freue mich sehr. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres hatten wir doch sehr stark zu kämpfen gehabt", erinnert sich Vietti an die vergangene Saison, in der er zuletzt in Misano Anfang September auf der Pole gestanden hatte.

"Ein gutes Ergebnis kann da viel bewirken. Hoffentlich gibt uns das jetzt den Schwung für morgen. Ich glaube zwar nicht, dass wir die beste Rennpace haben", räumt der Italiener ein. "Aber wir haben ja noch einen Abend, um ein bisschen was zu verbessern. Schauen wir mal, was wir morgen ausrichten können."

Noch vor dem Qualifying musste Darryn Binder aus dem Intact-GP-Team seine Teilnahme absagen. Der Moto2-Rookie war am Vormittag gestürzt und hatte sich dabei eine Fraktur in der rechten Hand zugezogen, weshalb ihn die Rennärzte für nicht fit erklärten.

Gestürzt waren auch die beiden Boscoscuro-Piloten Alonso Lopez und Fermin Aldeguer. Sie hatten den direkten Q2-Einzug daraufhin verpasst, kämpften aber in Q1 erfolgreich ums Weiterkommen. Neben Bo Bendsneyder und Somikat Chantra zogen beide in die nächste Runde ein - Aldeguer jedoch unter Schmerzen.

Nachdem es bereits in Q1 zu einigen Stürzen gekommen war, unter anderem von Sergio Garcia, begann auch die zweite Qualifying-Session mit einem Crash. Diesmal erwischte es Sam Lowes in Kurve 9, und das im ersten fliegenden Versuch des Briten.

Momente später gab es Probleme bei Barry Baltus, der neben der Strecke ausrollte. Hier streikte die Technik. Der Belgier konnte nach einem Boxenstopp aber weiterfahren.

Im Klassement gab zunächst Salac den Ton an. Er lag bis drei Minuten vor Sessionende an der Spitze, wurde in der Schlussphase aber noch von Vietti und Acosta auf den dritten Platz verdrängt. Dabei trennten die Top-3-Fahrer nur 0,116 Sekunden.

Bendsneyder steigerte sich gegenüber seiner Bestzeit in Q1 noch einmal und sicherte sich Platz vier. Auch ihm fehlten keine zwei Zehntelsekunden auf die Pole. Er teilt sich die zweite Startreihe mit Lopez und Jake Dixon. Aron Canet, WM-Leader Tony Arbolino, Manuel Gonzalez und Jeremy Alcoba komplettierten die Top 10.

Aldeguer beendete das Qualifying als Elfter vor Baltus und Albert Arenas. Ai Ogura belegte bei seinem erneuten Comeback-Versuch nach der Verletzung Startplatz 17. Lowes konnte nach seinem frühen Sturz nicht mehr ausrücken und blieb Letzter in Q2.

Der einzige deutsche Fahrer im Moto2-Feld, Lukas Tulovic, kam nicht über Q1 hinaus. Der Intact-GP-Pilot wurde Neunter seiner Session. Das bedeutet Startplatz 23 für morgen.

