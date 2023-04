Moto2-Qualifying in Jerez 2023: Sam Lowes überlegen auf Pole

Routinier Sam Lowes hat sich souverän in der Moto2-Klasse die Poleposition beim Grand Prix von Spanien auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto gesichert. Mit 1:40.750 Minuten war der Brite um 0,578 Sekunden schneller als Pedro Acosta. Am Sonntag starten zwei Briten aus der ersten Reihe, denn Jake Dixon sicherte sich Startplatz drei.

Für Lowes war es die erste Pole seit dem Sachsenring im Vorjahr. Mit 19 Poles ist der 32-Jährige der Rekordhalter der Moto2-Klasse, die es seit 2010 gibt. "Das habe ich wirklich gebraucht", lacht der Brite.

"Das ist hoffentlich die Antwort darauf, warum meine Qualifyings zuletzt so schlecht waren. Denn dass ich im Qualifying normalerweise stark bin, das hat ja die Vergangenheit gezeigt. Das ist eine weitere Pole in meiner Sammlung."

"Ich habe immer gesagt, wenn wir zu Beginn der Europa-Saison unsere Basisabstimmung richtig hinbekommen, dann werde ich auch wieder schnell sein. Meine Pace ist auch ganz gut. Ob sie gut genug für einen Sieg ist, weiß ich nicht. Das Podium sollte aber sicherlich in Reichweite liegen."

Trotz des Rückstands war auch Acosta zufrieden: "Unser Ziel war die erste Startreihe. Das haben wir erreicht, also müssen wir zufrieden sein. Auf meiner ersten Runde hatte ich einige Jungs hinter mir. Da habe ich abgebrochen und bin die zweite Runde alleine gefahren."

Boscoscuro-Fahrer Alonso Lopez qualifizierte sich als Vierter im Kalex-Spitzenfeld. Ai Ogura und Barry Baltus komplettierten die zweite Startreihe. Die Plätze sieben bis neun in Reihe drei sicherten sich Celestino Vietti, Joe Roberts und Albert Arenas, der zum Schluss in Kurve 12 stürzte.

Tony Arbolino, der mit sieben WM-Punkten Vorsprung auf Acosta nach Jerez gekommen ist, qualifizierte sich als Zehnter. Sein Rückstand auf Lowes betrug eine Sekunde. Auch Aron Canet war als Zwölfter nicht im Spitzenfeld zu finden.

Q1: Feierabend für das IntactGP-Team

Darryn Binder hat sich bei einem Sturz vor zwei Wochen in Austin zwei Frakturen in der rechten Hand zugezogen und wurde in Barcelona operiert. Am Donnerstag war der Südafrikaner in Jerez an der Strecke, aber er erhielt von den MotoGP-Ärzten keine Startfreigabe.

Das IntactGP-Team nominierte Senna Agius als Ersatz. Zu Beginn des Qualifyings stürzte der Australier in Kurve 6. Er konnte aber weiterfahren. Schließlich belegte Agius Platz 14, was Startposition 28 bedeutet.

Lukas Tulovic verpasste als Sechster knapp den Einzug ins Q2. Der Deutsche wird morgen von Startplatz 20 angreifen. Bestzeit in Q1 stellte Ogura mit 1:41.245 Minuten auf. Auch Joe Roberts, Zonta van den Goorbergh und Manuel Gonzalez zogen ins Q2 ein.

Das Moto2-Rennen über 21 Runden wird am Sonntag um 13:15 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.