Moto2-Qualifying in Le Mans 2023: Zweite Pole für Lowes in Folge

Sam Lowes ist in der Moto2-Klasse der Mann der Stunde. Nachdem der Brite in Jerez von der Poleposition überlegen zum Sieg gerast ist, sicherte sich der Brite auch die Poleposition für den Grand Prix von Frankreich. Mit 1:35.791 Minuten stellte der Routinier einen neuen Rundenrekord auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans auf.

"Das fühlt sich richtig gut an", freut sich Lowes. "Mein Ziel war eine 1:35er Zeit, denn ich wusste, dass das möglich ist. Dass es jetzt eine 1:35.7 geworden ist, freut mich natürlich sehr. Ich glaube, vorher hatte ich schon eine 1:35.8, die mir aber wegen gelber Flaggen gestrichen wurde."

"Wie auch immer, wir sind gerade richtig gut in Schwung. Die Stimmung auf den Tribünen ist auch wieder toll. Das war schon in Jerez so, hier jetzt wieder. Morgen will ich die Welle einfach weitersurfen."

Das Marc-VDs-Team brachte zwei Fahrer in die erste Startreihe. Tony Arbolino qualifizierte sich als Dritter. Zwischen die Teamkollegen schob sich Alonso Lopez mit dem Boscoscuro-Chassis als Zweiter.

Für die zweite Startreize qualifizierten sich Filip Salac, Pedro Acosta und Celesino Vietti. Acosta schaffte es in dieser Saison noch nicht auf die Pole, aber er startete immer aus den ersten beiden Startreihen. In der WM sind Acosta und Arbolino punktgleich an der Spitze.

Die Plätze in der dritten Reihe sicherten sich Somkiat Chantra, Jake Dixon, der einen Sturz hatte, und Manuel Gonzalez. Schwierig lief es erneut für Ai Ogura, der in dieser Saison nicht in Tritt kommt. Der Japaner wurde 16.

Zunächst begann das Qualifying für Lukas Tulovic gut. In Q1 verpasste er die Bestzeit von Fermin Aldeguer (1:36.454 Minuten) um weniger als eine Zehntelsekunde. Als Zweiter zog der Deutsche zum ersten Mal in dieser Saison ins Q2 ein.

Allerdings stürzte Tulovic im zweiten Abschnitt drei Minuten vor Ablauf in Kurve 9. Mit hängenden Schultern stapfte er davon Schließlich qualifizierte er sich für Startplatz 15. Sein Ziel sind weitere WM-Punkte.

Als die Zeit in Q2 abgelaufen war, wurde das Qualifying mit der roten Flagge unterbrochen. Aron Canet war gestürzt. Der Spanier blieb zwar unverletzt, aber sein Motorrad war in der Dunlop-Schikane mitten auf der Strecke liegengeblieben.

Das Moto2-Rennen über 22 Runden wird am Sonntag um 12:15 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.