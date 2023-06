Moto2-Qualifying in Mugello 2023: Canet holt die Pole, stürzt aber schwer Aron Canet erobert in Mugello seine erste Saisonpole, stürzt aber schwer - Pedro Acosta und Sam Lowes in Reihe eins - Lukas Tulovic scheitert in Q1

Autor: Juliane Ziegengeist Aron Canet fährt im Moto2-Qualifying von Mugello seine erste Pole der Saison ein und lässt Pedro Acosta sowie Sam Lowes knapp hinter sich. Doch ob der Pons-Pilot zum Rennen antreten kann, bleibt nach einem schweren Sturz in Kurve 3 unklar. Im Kampf um die Pole zeichneten sich Acosta und Canet früh als die Favoriten ab. Beide tauschten an der Spitze mehrfach die Plätze, bis Canet in Kurve 3 übel stürzte und von Streckenhelfern betreut werden musste. Zu dem Zeitpunkt lag der Spanier mit 1:50.769 Minuten bereits auf der vorläufigen Poleposition. Er konnte das Qualifying zwar nicht wieder aufnehmen, blieb aber vorn, weil sich Acosta nicht mehr steigern konnte und auch sonst kein Konkurrent merklich näher kam. Während Canet ins Medical Centre gebracht wurde, sagte Acosta im Parc Ferme: "Es war eng, genau wie im vergangenen Jahr. Wir müssen happy sein, denn das Wochenende läuft bisher gut. Wir waren in allen Sessions stark." "In der Pause zwischen den Rennen haben wir versucht, an unseren Schwächen zu arbeiten, wie dem Qualifying. Es wird morgen ein langes Rennen. Es wird sicher schwierig, die Reifen zu kontrollieren. Doch wir sind bereit dafür!" Während Acosta 0,159 Sekunden fehlten, lag auch Lowes als Dritter nur 0,162 Sekunden zurück. "Gestern ging es mir richtig schlecht und ich hatte überhaupt keine Kraft", verriet der Brite. "Ich war mir nicht sicher, ob es an mir oder am Motorrad liegt. Heute Morgen dann bin ich rausgefahren und fühlte mich fantastisch." "Ich fuhr eine gute Runde, doch mir war klar, dass es nicht die Pole wird. Um in der Moto2 die Pole zu holen, muss man eine perfekte Runde fahren. Im ersten und im vierten Sektor verlor ich etwas Zeit, obwohl das eigentlich meine starken Sektoren sind. Wir haben es nicht zusammen gebracht, doch die erste Startreihe ist toll." Über Acosta sagte Lowes: "Im ersten Sektor ist er viel stärker als ich. Ich hoffe, dass ich mich im Rennen steigern kann und ein bisschen von ihm lerne." Die Top 6 mit Joe Roberts, Filip Salac und Jake Dixon trennten nicht einmal drei Zehntel. Celestino Vietti belegte Platz sieben. Es teilt sich Reihe mit dem Boscoscuro-Duo Fermin Aldeguer und Alonso Lopez. WM-Leader Tony Arbolino wurde Zehnter. Ai Ogura, Vizeweltmeister von 2022, beendete das Qualifying mit einem Sturz. Er kam infolgedessen nicht über Platz 14 hinaus. Er hatte es als einer von vier Fahrer nachträglich in Q2 geschafft - neben Roberts, Jeremy Alcoba und Darryn Binder. Während Binder bei seinem Verletzungscomeback Startplatz 13 einfuhr, kam Intact-Teamkollege Lukas Tulovic in Q1 nicht über Rang zwölf, was Startplatz 26 bedeutet. Rory Skinner nahm nach einem Sturz in Freien Training, in den auch Alcoba involviert war, nicht am Qualifying teil. Der Amerikaner klagte über Schmerzen im Bein und lässt den Rest des Wochenendes mit Blick auf den Sachsenring und Assen aus. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.