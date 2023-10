Moto2-Qualifying Mandalika: Zweite Saisonpole für Canet

In einem denkbar engen Qualifying der Moto2 in Indonesien hat sich Aron Canet die Poleposition gesichert. Der Kalex-Pilot markierte mit 1:34.155 Minuten die Bestzeit vor Manuel Gonzalez und Filip Salac. WM-Leader Pedro Acosta verpasste die erste Startreihe als Vierter nur knapp.

Mit Jake Dixon, Ai Ogura und Alonso Lopez war bereits der erste Qualifying-Abschnitt prominent besetzt. Dixon setzte sich in der Session früh an die Spitze und gab diese nicht mehr ab. Auch Lopez schaffte es als Zweitplatzierter eine Runde weiter.

Ogura lag lange innerhalb der Top 4, wurde in der Schlussphase aber von Jeremy Alcoba und Bo Bendsneyder verdrängt und fiel auf Platz fünf zurück. Das bedeutet Startplatz 19 für Ogura, der in Japan vor zwei Wochen noch starker Zweiter wurde.

In Q2 ging es im Kampf um die Pole von Beginn an sehr eng zu. Zur Halbzeit lagen sechs Fahrer innerhalb von zwei Zehnteln. Canet behauptete sich vorerst an der Spitze.

Seine Bestzeit geriet in der Schlussphase jedoch mächtig unter Druck. Vor allem Manuel Gonzalez gab Gas und kam bis auf drei Tausendstel an Canet heran. Ein Fehler auf seiner letzten fliegenden Runde vereitelte Gonzalez jedoch eine mögliche Pole.

Die Top 5 trennten am Ende nicht einmal eine Zehntel. WM-Leader Acosta hatte auf Platz vier gerademal 0,043 Sekunden Rückstand. Fermin Aldeguer wurde bester Bososcuro-Pilot auf Platz fünf. Dahinter reihten sich Somkiat Chantra, Dixon, Sam Lowes, Zonta van den Goorbergh und Tony Arbolino ein.

Letzterer konnte in der Schlussphase nicht mehr angreifen. Er stürzte sechs Minuten vor Sessionende in Kurve 6 und fiel daraufhin noch von Platz acht auf zehn zurück. Die fünfte Reihe teilt er sich mit Joe Roberts und Moto2-Rookie Sergio Garcia.

Für die beiden IntactGP-Piloten Darryn Binder und Lukas Tulovic war das Qualifying in Indonesien bereits in Q1 vorbei. Binder belegte Startplatz 20, sein Teamkollege Platz 26.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.