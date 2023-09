Moto2-Qualifying Misano 2023: Acosta-Zeit gestrichen, Vietti auf Poleposition

Lokalmatador Celestino Vietti hat sich die Poleposition für sein Moto2-Heimrennen auf dem Misano-World-Circuit gesichert. Zum ersten Mal seit Austin im Frühling startet der Italiener vom besten Startplatz. In Q2 spielten auch gelbe Flaggen eine Rolle, denn Pedro Acosta wurde seine schnellste Runde gestrichen.

Acosta galt vor dem Qualifying als Favorit für die Pole und er legte auch die Bestzeit vor. In seiner nächsten Runde unterbot der Spanier diese Zeit auch noch, aber es gab wegen eines Sturzes eines anderen Fahrers gelbe Flaggen.

Kurz darauf kam Celestino Vietti mit seiner persönlich besten Runde über die Ziellinie. Damit war er einen Tick langsamer als Acosta. Aber eben diese Zeit wurde Acosta wegen der gelben Flaggen gestrichen. Somit war Vietti mit seinen 1:36.201 Minuten vorne.

"Ich bin sehr zufrieden, denn wir haben an diesem Wochenende richtig gut arbeitet und richtig gute Fortschritte erzielt", sagt der Fantic-Fahrer. "Für das Rennen bin ich zuversichtlich. Ich weiß, dass Pedro sehr schnell ist und hoffe, dass ich mit ihm kämpfen kann."

Mit seiner zweitbesten Runde hatte Acosta 0,080 Sekunden Rückstand. "Das war eng", atmet der Spanier im Parc ferme durch. "Aber es war auch eng in der Hinsicht, dass am Schluss beinahe jeder noch gestürzt ist."

"Ich weiß nicht, ob es am Wind lag oder daran, dass das Gripniveau hier so hoch ist und einfach zu stark gepusht wurde. Unser Ziel jedenfalls war die erste Startreihe. Das haben wir erreicht. Das Rennen ist morgen. Lasst es uns genießen."

Es waren hektische finale Minuten. Alonso Lopez, Jake Dixon und Somkiat Chantra stürzten und sorgten in kurzen Abständen für gelbe Flaggen. Auch Wildcard-Starter Mattia Pasini hatte in Q2 einen Crash. Alle blieben unverletzt.

Manuel Gonzalez sicherte sich als Dritter einen Platz in der ersten Startreihe. Die Positionen vier bis sechs gingen an Aron Canet, Pasini und Lopez. Aus der dritten Reihe greifen am Sonntag Joe Roberts sowie das Marc-VDS-Duo Sam Lowes und Tony Arbolino an.

Q1: Feierabend für IntactGP

Zum zweiten Mal hintereinander musste Arbolino schon in Q1 antreten. Im Gegensatz zu Barcelona schaffte der Marc-VDS-Fahrer diesmal den Schritt ins Q2. Am Samstag lief es für Arbolino deutlich besser als in den Freitagstrainings.

Im ersten Abschnitt wurde Arbolino lediglich um eine Tausendstelsekunde langsamer gemessen als Bo Bendsneyder. Der Niederländer stellte mit 1:36.676 Minuten die Bestzeit auf. Als Dritter zog Gonzalez in den zweiten Abschnitt ein. Auch Zonta van den Goorbergh kam weiter.

Für IntactGP war Feierabend. Senna Agius wurde in Q1 Sechster und Lukas Tulovic Elfter. Da Dennis Foggia in der Startaufstellung um drei Plätze strafversetzt wird, steht Tulovic am Sonntag auf Position 24.

Albert Areans, der zuletzt in Barcelona zum ersten Mal in der Moto2-Klasse auf dem Podium stand, stieg am Samstag nicht mehr auf sein Motorrad. Bei einem Sturz am Freitag hat sich der Ajo-Fahrer die linke Schulter ausgekugelt. Die Ärzte gaben ihm deshalb keine Startfreigabe.

Das Moto2-Rennen über 22 Runden wird am Sonntag um 12:15 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.