Moto2-Qualifying Motegi: Somkiat Chantra vor Ai Ogura auf Pole

Nachdem in der MotoGP und in der Moto3 neue Rundenrekorde aufgestellt worden sind, gelang das auch in der Moto2-Klasse. Im Qualifying zum Grand Prix von Japan eroberte Somkiat Chantra mit 1:49.898 Minuten die Poleposition. Damit wurde der Rundenrekord von Johann Zarco unterboten, der noch aus dem Jahr 2016 stammte.

Der Thailänder ist schon in allen drei Trainings der Schnellste gewesen. "Ich freue mich sehr. An diesem Wochenende läuft es einfach", freut sich Chantra. "Ich habe großes Vertrauen in das Motorrad. Morgen werde ich von P1 starten und darauf freue ich mich schon sehr.

Das Honda-Team-Asia jubelte nicht nur über die zweite Karriere-Pole von Chantra, sondern auch über Startplatz zwei von Ai Ogura. Jake Dixon komplettierte die erste Startreihe. "Ich freue mich sehr über diese erste Startreihe. Das habe ich gebraucht", sagt Vorjahressieger Ogura.

Pedro Acosta qualifizierte sich als Vierter, während sein WM-Verfolger bisher wieder ein schwieriges Wochenende hatte. Tony Arbolino fehlten sieben Zehntelsekunden auf die Spitze. Das bedeutete Startplatz 13.

Neben Acosta stellen sich am Sonntag Filip Salac und Alonso Lopez auf. Letzterer muss im Rennen zwei Long-Lap-Strafen fahren. Diese hat er für den Unfall zuletzt in Indien mit Dixon erhalten. Die Plätze in Reihe drei sicherten sich Aron Canet, Sam Lowes und Fermin Aldeguer.

In Q1 stand zunächst Lopez am Ende der Boxengasse und winkte nach seinen Mechanikern. Der Motor war ausgegangen. Aber das Missgeschick bremste den Spanier nicht. Mit 1:50.089 Minuten stellte Lopez im ersten Abschnitt die Bestzeit auf.

IntactGP-Fahrer Darryn Binder sicherte sich als Zweiter einen Q2-Platz. Auch Zonta van den Goorbergh und Dixon kamen weiter. Schlussendlich schaffte Binder in Q2 nur den 18. Startplatz. Van den Goorbergh hatte in Q2 einen Sturz.

Lukas Tulovic ist nach seinem Schlüsselbeinbruch, den er sich in Indien zugezogen hat, zwar in Motegi vor Ort, aber nicht auf der Strecke. Der Deutsche wird im IntactGP-Team von Senna Agius vertreten.

MotoE-Weltmeister Mattia Casadei hat vom Fantic-Team eine Chance erhalten. Der Italiener ersetzt bis Saisonende Borja Gomez. Trotzdem ist Gomez auch in Japan im Einsatz, weil er den verletzten Celestino Vietti vertritt.

Das Moto2-Rennen über 19 Runden wird am Sonntag um 06:15 Uhr MESZ gestartet.

