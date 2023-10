Moto2-Qualifying Phillip Island: Souveräne Pole von Aldeguer, Acosta 5.

Fermin Aldeguer ist als Geheimfavorit in das Moto2-Qualifying für den Grand Prix von Australien gegangen und der Spanier wurde seiner Rolle gerecht. Mit dem neuen Rundenrekord von 1:31.888 Minuten sicherte sich Aldeguer seine erste Poleposition der Saison 2023.

Aldeguer war um 0,342 Sekunden schneller als Aron Canet. Sein Boscoscuro-Teamkollege Alonso Lopez, der im Vorjahr in "Down Under" gewonnen hat, qualifizierte sich als Dritter - schon knappe sieben Zehntelsekunden dahinter!

"Ich bin sehr glücklich", sagt Aldeguer, der auch im Vorjahr auf Pole stand. "Die ideale Rundenzeit heute Morgen war eine 1:31.9. Als ich dann gesehen habe, dass mir [im Qualifying] sogar eine 1:31.8 gelungen ist, habe ich trotzdem weiter gepusht!"

Nachdem im Moto3-Qualifying vereinzelt Regentropfen gefallen sind, beruhigte sich das Wetter für die Moto2. Allerdings wehte vom Ozean Wind über die kleine Insel und spielte eine Rolle. Die Fahrer mussten ihn einkalkulieren.

In Q1 sicherte sich Filip Salac mit 1:32.943 Minuten die Bestzeit. Celestino Vietti, der nach seiner Verletzungspause zurückgekehrt ist, wurde Zweiter. Auch die RW-Racing-Teamkollegen Barry Baltus und Zonta van den Goorbergh zogen ins Q2 ein.

WM-Favorit Pedro Acosta spielte in Q2 ganz an der Spitze keine Rolle. Der Spanier qualifizierte sich hinter Joe Roberts als Fünfter. Acosta hatte 0,745 Sekunden Rückstand auf Aldeguer. Die zweite Startreihe wird von Jake Dixon komplettiert.

Die Plätze in Reihe drei sicherten sich Sergio Garcia, Tony Arbolino und IntactGP-Fahrer Darryn Binder. Arbolino hat als WM-Zweiter 65 Punkte Rückstand auf Acosta. Zum Schluss des Qualifyings sorgte Sam Lowes mit einem Sturz in der Miller-Haarnadel für gelbe Flaggen.

Für Ai Ogura war bereits in Q1 Feierabend. Der Vizeweltmeister qualifizierte sich nur als 20. Lukas Tulovic hatte im ersten Abschnitt eine knappe Sekunde Rückstand. Damit steht der Deutsche morgen auf Startplatz 24.

Das Moto2-Rennen über 23 Runden ist für Sonntag um 02:15 Uhr MESZ angesetzt. Außerdem wird schon um 23:40 Uhr MESZ ein zehnminütiges Warm-up eingeschoben.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.