Moto2-Qualifying Portimao 2023: Filip Salac lässt WM-Favoriten hinter sich

Überraschungs-Pole beim Saisonauftakt der Moto2-Klasse in Portimao: Gresini-Pilot Filip Salac startet beim Großen Preis von Portugal 2023 vom ersten Startplatz! Der Tscheche setzte sich im Qualifying mit einer Rundenzeit von 1:42.323 Minuten durch.

"Es fühlt sich unglaublich an. Ich hätte nie erwartet, hier zu stehen. Das ganze Wochenende und auch der Test hier waren sehr gut. Ich hatte einen tollen Windschatten hinter Acosta. Danke dafür! Ich will auf dem Boden bleiben. Mein Ziel für morgen ist nach wie vor, in die Top 10 zu fahren. Harte Arbeit zahlt sich aus. Ich fühle mich auf dem Motorrad viel wohler und genieße es viel mehr", strahlt Salac.

Auf dem Weg zum besten Startplatz ließ Salac zwei der absoluten Topfavoriten auf den Weltmeistertitel hinter sich: Die beiden Spanier Aron Canet (Pons Wegow Los40) und Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) sicherten sich die Positionen zwei und drei und starten damit aus der ersten Reihe in den ersten Grand Prix des Jahres.

Acosta in letzter Sekunde in der ersten Reihe

Acosta musste bis zum Schluss zittern, denn erst in seiner letzten fliegenden Runde gelang ihm der Sprung in die erste Reihe. Seine vorletzte Rundenzeit wurde wegen gelber Flaggen gestrichen - Zonta van den Goorbergh (Fieten Olie Racing GP) war in Kurve 14 gestürzt.

Lange Zeit lag Acostas Landsmann Manuel Gonzalez (Correos Prepago Yamaha VR46 MasterCamp) auf Rang drei, doch er wurde nicht nur von Acosta, sondern auch von Celestino Vietti (Fantic Racing) verdrängt und musste sich mit Rang fünf begnügen.

Vietti startet beim Portugal-GP allerdings mit dem Handicap einer doppelten Long-Lap-Penalty für ein Vergehen beim Finale 2022 in Valencia. Jeremy Alcoba (QJMOTOR Gresini Moto2) komplettiert die zweite Startreihe, während Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo), Tony Arbolino und Sam Lowes (beide Elf Marc VDS Racing Team) die dritte Reihe bilden.

Tulovic fehlt, van den Goorbergh stürzt zwei Mal

Bo Bendsneyder (Pertamina Mandalika SAG Team) schaffte es ebenfalls in die Top 10. Sein niederländischer Landsmann van den Goorbergh stürzte nicht nur in Q2, sondern auch im ersten Qualifying-Abschnitt. Van den Goorbergh kam in Q1 zusammen mit Arbolino, Alcoba und Darryn Binder weiter.

Fahrer wie Joe Roberts, Rookie Dennis Foggia (beide Italtrans Racing Team) und Jordi Torres (Inde GASGAS Aspar M2), der beim Saisonauftakt den verletzten Moto3-Weltmeister Izan Guevara ersetzt, schieden dagegen bereits im ersten Abschnitt aus. Das Trio belegte in Q1 die Plätze fünf, neun und zwölf - gleichbedeutend mit den Startplätzen 19, 23 und 26.

27 Moto2-Piloten gingen im zweigeteilten Qualifying auf Zeitenjagd. Neben dem Japaner Kohta Nozane fehlte auch der einzige deutsche WM-Starter Lukas Tulovic. Der Liqui-Moly-Husqvarna-Intact-GP-Pilot laboriert nach einem Sturz beim Portimao-Test noch immer an einer Handgelenksverletzung und musste das Wochenende vorzeitig beenden.

Der Auftakt der Moto2-Saison 2023, der Grand Prix von Portugal in Portimao, beginnt morgen Sonntag um 13:15 Uhr MESZ.

