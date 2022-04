Moto2-Qualifying Portimao: Canet mit Vorsprung auf Pole - Schrötter P12

Audio-Player laden

Mit einer Zeit von 1:44.151 Minuten hat sich Aron Canet im Qualifying von Portimao die zweite Pole seiner Moto2-Karriere gesichert. Bei sonnigen Bedingungen setzte sich der Kalex-Pilot gegen seine Markenkollegen Cameron Beaubier und Jake Dixon durch, die die erste Startreihe komplettierten.

Im letzten Qualifying des Tages war die Strecke so gut wie komplett abgetrocknet. Die Moto2-Piloten konnten also zum ersten Mal an diesem Wochenende auf Slicks Gas geben.

Im ersten Qualifying-Abschnitt setzten sich MV-Agusta-Pilot Marcos Ramirez und die drei Kalex-Fahrer Tony Arbolino, Jorge Navarro und Zonta van der Goorbergh durch, um nachträglich in Q2 einzuziehen. Moto3-Champion Pedro Acosta scheiterte als Sechster der Session knapp. Das bedeutet Startplatz 20 für ihn.

Die zweite und entscheidende Session begann mit einem Sturz von Keminth Kubo, der auf seiner ersten fliegenden Runde in Kurve eins abflog und die Fahrt nicht wieder aufnehmen konnte. Arbolino nutzte die Erfahrung aus Q1 und bestimmte das frühe Tempo, flog in der Schlussphase dann aber doch noch aus Reihe eins.

Nach Canet und Beaubier zog im letzten Umlauf auch Dixon vorbei, sodass Arbolino auf Platz vier zurückfiel. Während Canet mit 0,328 Sekunden Vorsprung souverän auf Pole fuhr, trennten seine direkten Verfolger gerade einmal acht Hundertstel.

Augusto Fernandez und Sam Lowes sicherten sich hinter Arbolino die restlichen Plätze in Reihe zwei. Ai Ogura wurde Siebter, gefolgt von Teamkollege Somkiat Chantra, Joe Roberts und Albert Arenas, der als Zehnter 0,848 Sekunden Rückstand hatte.

Für Marcel Schrötter, im Regen noch Schnellster, reichte es auf trockener Strecke am Ende nur für Startplatz zwölf. Damit rundet der Deutsche die vierte Reihe hinter Jorge Navarro ab. WM-Leader Celestino Vietti schloss das Qualifying als 13. ab, gefolgt von Ramirez und Fermin Aldeguer als bestem Boscosuro-Piloten.

