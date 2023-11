Moto2-Qualifying Sepang: Dritte Pole für Fermin Aldeguer in Folge

Fermin Aldeguer hat seine Qualifying-Stärke fortgesetzt. Der Spanier wurde im Moto2-Qualifying für den Grand Prix von Malaysia seiner Favoritenrolle gerecht. Mit 2:05.288 Minuten sicherte sich der Boscoscuro-Fahrer zum dritten Mal hintereinander die Poleposition.

"Mit dem Fahrgefühl bin ich einmal mehr sehr zufrieden", nickt der 18-Jährige. "Das ist jetzt schon seit drei, vier Rennen so, einfach unglaublich! Ich muss mich wirklich beim gesamten Team bedanken, dass wir mit dem Motorrad einen solchen Schritt geschafft haben."

Mit einer halben Sekunde Rückstand qualifizierte sich Celestino Vietti als Zweiter. Manuel Gonzalez komplettierte die erste Startreihe. Die Plätze vier und fünf gingen an Aron Canet und Marcos Ramirez.

Pedro Acosta sicherte sich als Sechster einen Platz in der zweiten Reihe. Tony Arbolino folgte als Siebter. Acosta kann am Sonntag Weltmeister werden. Belegt er einen der ersten vier Plätze, hat er es geschafft. Wenn es Arbolino nicht auf das Podium schafft, ist es auch entschieden.

In den finalen Minuten von Q2 stürzte zunächst Vietti in Kurve 4. Momente später ging an der gleichen Stelle auch Canet zu Boden. Da er bei gelben Flaggen gestürzt ist, könnte das noch eine Strafe nach sich ziehen.

Darryn Binder fehlt wegen Verletzung

Im ersten Abschnitt meisterte Arbolino die Pflichtübung. Mit 2:05.724 Minuten stellte der Italiener Bestzeit auf. Auch Albert Arenas, Taiga Hada und Joe Roberts zogen ins Q2 ein. Lukas Tulovic fehlten neun Zehntelsekunden. Der Deutsche qualifizierte sich für Startplatz 24.

Darryn Binder nahm nicht am Qualifying teil. Der Südafrikaner ist am Vormittag gestürzt. Am Ausgang der Zielkurve hatte er die Randsteine überfahren. Durch die Vibrationen verschoben sich die Bremsbeläge. Vor Kurve 1 hatte Binder dann keinen Bremsdruck.

Deswegen ist er abgesprungen. Sein Motorrad schlug in einen Airfence ein und beschädigte diesen. Um ihn auszutauschen, war das Vormittagstraining länger unterbrochen. Binder ist nach einer ersten Behandlung im Medical Center nach Kuala Lumpur in ein Krankenhaus gefahren.

Binder hat sich beim Sturz mehrere Finger ausgerenkt. Gebrochen soll nichts sein. Im Krankenhaus gibt es eine Computertomographie, um einen Knöchel und die Bänder zu untersuchen. Am Rennen wird der zweite IntactGP-Fahrer voraussichtlich nicht teilnehmen.

Das Moto2-Rennen über 17 Runden wird am Sonntag um 06:15 Uhr MEZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.