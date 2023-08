Moto2-Qualifying Silverstone: Acosta auf Pole, Arbolino in Lauerstellung Pedro Acosta fährt in Silverstone auf die Pole, während sich WM-Rivale Tony Arbolino durch Q1 bis auf Startplatz vier kämpft - Lukas Tulovic schon in Q1 raus

Autor: Juliane Ziegengeist Zweite Saisonpole für Pedro Acosta: Der Kalex-Pilot fuhr im Moto2-Qualifying von Silverstone auf feuchter Strecke die einzige Zeit unter 2:17 Minuten und setzte sich gegen Fermin Aldeguer durch, der mit der Boscoscuro-Maschine auf Platz zwei fuhr. Zonta van den Goorbergh komplettierte Reihe eins. Bereits im ersten Qualifying-Abschnitt ging es für WM-Leader Tony Arbolino um alles. Der Marc-VDS-Pilot hatte es nach den ersten drei Trainings nicht unter die Top 14 geschafft und musste folglich ums nachträgliche Weiterkommen kämpfen. Arbolino begann mit einer Bestzeit, stürzte dann aber in Kurve 16. Sein Motorrad war zum Glück nicht stark beschädigt, sodass er die Session nach einem kurzen Boxenstopp fortsetzen konnte. Ihm gelang es sogar, sich noch einmal zu steigern. Am Ende belief sich sein Vorsprung auf etwas mehr als eine Sekunde. Mit Arbolino kamen Barry Baltus, Zonta van den Goorbergh und Darryn Binder eine Runde weiter. Lukas Tulovic aus dem IntactGP-Team kam in Q1 nicht über Platz neun hinaus, wird also morgen von Startplatz 23 ins Rennen gehen müssen. Im zweiten Qualifying-Abschnitt konnte Arbolino seine Q1-Zeit nicht ganz egalisieren. Am Ende verpasste der WM-Leader die erste Reihe und musste sich mit Startplatz vier zufriedengeben. Im Kampf um die Pole blieb es zwischen Acosta und Aldeguer bis zum Schluss spannend, doch Acosta setzte sich schließlich durch. Weil Aldeguer seine schnellste Runde gestrichen wurde, kam Acosta sogar auf einen Vorsprung von 0,700 Sekunden. Van den Goorbergh wurde nach seinem Q1-Durchmarsch starker Dritter. Dahinter reihten sich Arbolino, Alonso Lopez und Aron Canet ein. Moto2-Rookie Sergio Garcia beendete das Qualifying als Siebter, gefolgt von Baltus, der nach einem Sturz nicht über Platz acht hinauskam. Sam Lowes und Joe Roberts rundeten die Top 10 ab. Jake Dixon stürzte bereits zu Beginn der Session in der Zielkurve und blieb deshalb auf dem elften Platz hängen. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Hier wetten! Jetzt wetten! Bis 2029: Triumph verlängert Vertrag als Moto2-Motorenlieferant Moto2-Rennen Silverstone: Aldeguer mit Premierensieg - Acosta WM-Leader geteilte inhalte