Moto2-Qualifying Spielberg 1: Gardner erobert Pole, Schrötter auf Platz zehn

Remy Gardner setzte seine starken Trainingsleistungen auf dem Red-Bull-Ring in Österreich auch im Qualifying fort. Der WM-Führende der Moto2-Klasse eroberte mit 1:28.668 Minuten die Poleposition für den Grand Prix der Steiermark. Zum dritten Mal wird der Australier in der Saison 2021 vom besten Startplatz angreifen.

Große Freude gab es im Honda-Team-Asia. Moto2-Rookie Ai Ogura hatte 0,121 Sekunden Rückstand auf Gardner und zog Startplatz zwei an Land. Zum ersten Mal wird der Japaner in der ersten Reihe stehen.

Diese komplettierte Marco Bezzecchi trotz technischer Probleme als Dritter. Raul Fernandez wird von Startplatz vier in die zweite Saisonhälfte starten. Am Samstag wurde bekannt, dass Raul Fernandez im nächsten Jahr für Tech-3-KTM in der MotoGP fahren wird.

Auch 2022 werden Gardner und Raul Fernandez Teamkollegen sein. Aktuell steht der WM-Kampf im Fokus. Gardner hat 31 Zähler Vorsprung auf Raul Fernandez. Die Plätze fünf und sechs in der zweiten Startreihe sicherten sich Aron Canet und Augusto Fernandez.

Aus der dritten Reihe werden Sam Lowes, Lorenzo Dalla Porta und Somkiat Chantra angreifen. Der Deutsche Marcel Schrötter qualifizierte sich als Zehnter in der vierten Reihe. Der Schweizer Tom Lüthi belegte Startplatz 13.

Q1: Vietti stürzt und kommt nicht weiter

In Q1 sicherte sich Fabio di Giannantionio, der im nächsten Jahr für Gresini-Ducati MotoGP fahren wird, die Bestzeit. Der Italiener wurde mit 1:29.202 Minuten gestoppt. Damit war di Giannantonio um 0,012 Sekunden schneller als Hector Garzo.

Albert Arenas eroberte hauchdünn vor Stefano Manzi den dritten Platz. Diese vier Fahrer zogen ins Q2 ein. Einen entscheidenden Fehler machte VR46-Junior Celestino Vietti. Der Italiener stürzte und konnte danach nicht mehr weiterfahren.

Deshalb wurde er noch aus den Top 4 verdrängt und hatte als Fünfter bereits Feierabend. Auch Joe Roberts, Jake Dixon und Cameron Beaubier kamen nicht ins Q2. Ein Wochenende zum Vergessen erlebte bisher Jorge Navarro, der sich als 25. qualifizierte.

Das Moto2-Rennen wird am Sonntag um 12:20 Uhr gestartet.

