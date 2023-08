Moto2-Qualifying Spielberg 2023: Acosta nach Sturz trotzdem auf Poleposition

Nach einem turbulenten Qualifying strahlte einmal mehr Pedro Acosta im Parc ferme. Der Spanier eroberte beim Grand Prix von Österreich auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark seine dritte Poleposition in der Moto2-Saison 2023. Ai Ogura und Celestino Vietti komplettierten die erste Startreihe.

Für den WM-Führenden begann das Qualifying aber nicht nach Plan. In seiner ersten schnellen Runde rutschte Acosta in der engen Schikane (Kurve 2) aus und ging zu Boden. Der Spanier konnte sein Motorrad aber wieder in Gang bringen und weiterfahren.

Momente später erwischt es auch Aron Canet in dieser Schikane. Auch ihm war bei diesem Sturz nichts passiert. Acosta brach nach dem Ausrutscher trotz dreier roter Sektoren doch den Versuch ab und bog in die Boxengasse.

Als Acosta für seinen letzten Versuch auf die Strecke fuhr, katapultierte er sich sofort auf Platz eins. In seiner nächsten Runde fuhr er in den ersten drei Sektoren neue Bestzeiten. Aber dann stürzte Sam Lowes in der Zielkurve und sorgte für gelbe Flaggen.

Trotzdem stellte Acosta auch im vierten Sektor neue Bestzeit auf. Wegen der gelben Flaggen wurde ihm diese Rundenzeit gestrichen. Momente später sorgte Alonso Lopez durch einen Sturz in Kurve 1 für weitere gelbe Flaggen. Das setzte der Zeitenjagd ein Ende.

Die 1:34.040 Minuten von der Runde davor reichten trotzdem für die Poleposition. Es war die dritte für Acosta in der laufenden Saison. "Scheiße [wie der Sturz] passiert manchmal", kommentiert der 19-Jährige. "Wir müssen aber zufrieden sein."

"Für den ersten Versuch waren wir wohl mit der Reifenkombination einfach ein bisschen am Limit. Das Team gibt einfach immer alles, ganz besonders natürlich hier zu Hause. Wir müssen zufrieden sein."

Vorjahressieger Ogura musste sich um 0,271 Sekunden geschlagen geben. Celestino Vietti komplettierte die erste Startreihe. Aus der zweiten Reihe greifen morgen Jake Dixon, Somkiat Chantra und Fermin Aldeguer an.

Tony Arbolino, der zwei WM-Punkte Rückstand auf Acosta hat, war im Qualifying um fast sieben Zehntelsekunden langsamer als sein großer Konkurrent. Von Startplatz sieben muss Arbolino aus der dritten Reihe eine Aufholjagd starten.

Nachdem Lukas Tulovic in Q1 noch glänzen konnte, reichte es im entscheidenden Abschnitt nur für den 18. und letzten Platz. Trotzdem bedeutete das für ihn den zweitbesten Startplatz in dieser Saison.

Lukas Tulovic fährt in Q1 auf Platz zwei

Im ersten Abschnitt entwickelte sich bis zum Schluss eine spannende, weil enge Zeitenjagd. Mit Ablauf der Zeit griff Tulovic an und hatte Zwischenbestzeit in den ersten Sektoren. Schließlich kam der Deutsche mit der zweitbesten Zeit über die Linie.

Tulovic verpasste die Bestzeit von Sergio Garcia (1:35.079 Minuten) um lediglich 0.071 Sekunden. Zum zweiten Mal nach Le Mans war Tulovic damit in dieser Saison in Q2 vertreten. Auch Dennis Foggia und Darryn Binder zogen in den zweiten Abschnitt ein.

Moto3-Weltmeister Izan Guevara hatte als Fünfter Feierabend. Auch Joe Roberts erlebte mit Platz sieben ein enttäuschendes Qualifying. Zwei Fahrer traten am Samstag nicht mehr an. Alex Escrig hat sich am Vormittag bei einem Sturz das linke Schienbein gebrochen.

Barry Baltus wurde von den Ärzten für nicht fit erklärt, obwohl er am Freitag konkurrenzfähige Zeiten gefahren ist. Baltus hat sich in der Pause seit Silverstone bei einem Trainingsunfall drei Zehen gebrochen.

Das Moto2-Rennen über 23 Runden wird am Sonntag um 12:15 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.