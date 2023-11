Moto2-Qualifying Valencia: Aron Canet bei Pons-Abschied auf Pole

Jubel im Moto2-Team von Sito Pons! Aron Canet hat sich im Qualifying für das Saisonfinale 2023 in Valencia die Poleposition gesichert. Canet, der in dieser spanischen Stadt aufgewachsen ist, bescherte Pons damit ein (erstes) Abschiedsgeschenk. Denn der Ex-Weltmeister hat sein Team verkauft und zieht sich mit Saisonende aus der Moto2 zurück.

Für diesen Anlass fährt Canet auch mit einem Replica-Helmdesign von Pons. "Ich glaube, dieser Helm verleiht mir zusätzlichen Schub", sagt der Spanier. "Denn weil es morgen das letzte Rennen für Pons Racing in dieser Klasse wird, ist das natürlich eine sehr emotionale Pole."

"Ich weiß, dass ich alle Voraussetzungen habe, um morgen ein gutes Rennen zu fahren. Ich werde alles geben, um als Erster über die Ziellinie zu kommen. Ich weiß natürlich, dass Fermin [Aldeguer] und Marcos [Ramirez] sehr schnell sein werden."

Mit 1:33.314 Minuten hielt Canet Fermin Aldeguer um knappe zwei Zehntelsekunden in Schach. "Ich glaube, [ein vierter Sieg in Folge] ist möglich", meint der Boscoscuro-Fahrer. "Ein Platz in der ersten Startreihe ist natürlich gut, aber hundertprozentig zufrieden bin ich nicht."

Die erste Startreihe komplettierte Marcos Ramirez, der zum ersten Mal aus Reihe 1 startet. Sam Lowes nimmt sein letztes Moto2-Rennen von Startposition vier in Angriff. Die zweite Reihe komplettierten Jake Dixon und Weltmeister Pedro Acosta.

Q1: Tony Arbolino scheitert im ersten Abschnitt

Im ersten Abschnitt sorgten Filip Salac und Taiga Hada durch Stürze früh für gelbe Flaggen. Aber beide konnten anschließend wieder in die Zeitenjagd eingreifen. Die Zeitabstände waren sehr eng. Schließlich sicherte sich Salac mit 1:33.754 Minuten die Bestzeit.

Der Tscheche war um eine Zehntelsekunde schneller als Somkiat Chantra. Ai Ogura und Joe Roberts sicherten sich die weiteren Q2-Plätze. Ein Qualifying zum Vergessen erlebte Vizeweltmeister Tony Arbolino. Als Fünfter verpasste er Q2. Somit steht er auf Startplatz 19.

Lukas Tulovic zählte zu den Fahrern, die in Q1 um die ersten vier Positionen kämpften. Schlussendlich klappte es für den Deutschen nicht. Tulovic wird sein letztes Moto2-Rennen von Startplatz 21 in Angriff nehmen.

Das deutsche IntactGP-Team erlebte bisher auch in Valencia ein schwieriges Wochenende. Darryn Binder, der Teamkollege von Tulovic, qualifizierte sich als 25. Zum Schluss von Q1 hatte auch noch Kohta Nozane in der Zielkurve einen Sturz.

Das Saisonfinale der Moto2-Klasse über 22 Runden wird am Sonntag um 13:15 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.