Moto2-Rennen Australien: Tony Arbolino gewinnt Abbruchrennen

Das Moto2-Rennen konnte beim Grand Prix von Australien nicht über die komplette Distanz geführt werden. Regen und vor allem starke Winde sorgten auf Phillip Island für einen Abbruch. Tony Arbolino führte zu diesem Zeitpunkt bereits mit 15 Sekunden Vorsprung und wurde zum Sieger erklärt. Aron Canet und Fermin Aldeguer komplettierten das Podest. Da nicht zwei Drittel der Distanz absolviert werden konnten, wurden halbe WM-Punkte vergeben.

Eine entscheidende Szene spielte sich schon vor dem Start ab. Pedro Acosta stürzte in seiner Besichtigungsrunde am Ausgang der Miller-Haarnadel per Highsider. Anschließend brachte er seinen Motor nicht mehr in Gang.

Sportwarte verluden die Kalex mit der Startnummer 37 auf einen Anhänger und brachten sie zurück an die Box. Stark beschädigt war das Motorrad nicht. Acosta musste die Aufwärmrunde aus der Boxengasse in Angriff nehmen und sich dann ganz hinten aufstellen.

Beim Start zum Rennen über 23 Runden regnete es. Mit zwölf Grad Celsius Lufttemperatur war es auch kühl und zudem sehr windig. Trotz der schwierigen Verhältnisse ging in den ersten Kurven alles gut. Das Boscoscuro-Duo Alonso Lopez und Aldeguer setzte sich an die Spitze.

Aber noch in der ersten Runde flog Lopez am Ausgang der Miller-Haarnadel per Highsider ab. Sein Motorrad blieb mitten auf der Strecke liegen. Das ganze Feld konnte ausweichen. Am Ende der ersten Runde führte Sergio Garcia vor Filip Salac und Arbolino.

Acosta beendete den ersten Umlauf an der 26. Stelle. Der WM-Führende arbeitete sich gut durch das Feld, aber die Bedingungen waren schwierig. In Runde 4 stürzte Garcia in Führung liegend. Salac flog Momente später an der gleichen Stelle ab.

Nach fünf Runden führte Arbolino vor Jake Dixon, aber der Brite stürzte ebenfalls. Somit war Aldeguer neuer Zweiter, gefolgt von Canet und Moto3-Weltmeister Izan Guevara. Acosta war zu diesem Zeitpunkt schon Elfter.

Viele Stürze in den ersten Runden

Reihenweise flogen die Fahrer ab. In den ersten fünf Runden waren schon neun Fahrer zu Boden gegangen. Regenspezialist Arbolino machte alles richtig und führte mit komfortablen zwölf Sekunden Vorsprung vor dem Duo Aldeguer und Canet. Acosta fuhr an der zehnten Stelle.

In der zehnten Runde entschied sich die Rennleitung aufgrund des schlechter werdenden Wetters zum Abbruch. Der Regen hatte zwar nachgelassen, aber der Wind war noch stärker geworden. Arbolino führte zu diesem Zeitpunkt 15 Sekunden vor Canet und Aldeguer.

Acosta hielt zum Zeitpunkt des Abbruchs den neunten Platz. Da noch nicht zwei Drittel der Distanz absolviert waren, wurde ein Neustart über sechs Runden in Betracht gezogen. Aber dazu kam es nicht. Das Rennen wurde nicht noch einmal aufgenommen.

Für Arbolino war es der dritte Saisonsieg und der erste seit Le Mans. "Das war verrückt", lacht der Italiener. "Ich habe auf die Boxentafel geschaut und +10 [Sekunden] gesehen. Schade, dass es nur halbe Punkte gibt. Eigentlich sollte es bei diesen Bedingungen doppelte Punkte geben!"

Hinter den Podestplätzen wurde Joe Roberts Fünfter. Es folgten Guevara, Somkiat Chantra, Bo Bendsneyder, Acosta und Marcos Ramirez. 20 Fahrer kamen in die Wertung. Lukas Tulovic war mit weit über einer Minute Rückstand Letzter.

Da halbe WM-Punkte vergeben wurden, schrumpfte der Vorsprung von Acosta nur minimal. Sein Polster auf Arbolino beträgt 56 Punkte. Theoretisch könnte der Spanier schon beim nächsten Rennen den Sack zumachen.

Der nächste Grand Prix findet bereits am kommenden Wochenende statt. Am 29. Oktober wird auf dem Buriram-International-Circuit in Thailand gefahren.

