Moto2-Rennen Barcelona: Dixon setzt sich durch - Arbolino ohne Punkte

Jake Dixon hat sein zweites Saisonrennen gewonnen. Ein Start-Ziel-Sieg war es für den Polesetter von Barcelona aber nicht. Am Ende setzte er sich knapp gegen Aron Canet durch, der mit nur 0,205 Sekunden Rückstand Zweiter wurde. Albert Arenas komplettierte das Kalex-Podium als Dritter.

Seinen Sieg widmete Dixon seinem in dieser Woche verstorbenen Landsmann Paul Bird, der sich in diversen Rennserien als Teambesitzer einen Namen gemacht hatte.

"Meine Gedanken sind beim gesamten PBM-Team, bei seinen Kindern und seiner Familie. Das ist wirklich ein großer Verlust, denn er war ein echter Charakter in diesem Sport. Diesen unglaublichen Sieg widme ich ihm und seiner Familie."

Die 21 Rennrunden starteten bei trockenen Bedingungen. Dixon teilte sich die erste Reihe mit Canet und Ai Ogura. WM-Leader Pedro Acosta ging von Platz neun ins Rennen. Sein Titelrivale Tony Arbolino stand nur auf Platz 20.

Dixon behauptete die Führung am Start. Dahinter fuhr Manuel Gonzalez von Startplatz vier auf zwei vor und ließ Ogura und Canet hinter sich. Acosta machte eine Position gut und war Achter. Noch besser lief es für Arbolino, der auf der ersten Runde viel Boden gutmachte und sich auf der elften Position einreihte.

Bereits auf der zweiten Runde attackierte Gonzalez Dixon, musste aber zurückstecken. Canet und Ogura hielten dahinter den Anschluss, während Alonso Lopez mit seiner Boscoscuro-Maschine auf Platz fünf Druck machte und sich bald Ogura schnappte.

Acosta zwischenzeitlich auf Siegkurs

Die Top 3 setzten sich allmählich ab. In der Verfolgergruppe ergriff Acosta in Runde fünf die Initiative und legte sich Lopez und Ogura zurecht. Für Arbolino ging es hingegen nicht weiter nach vorn. Der WM-Zweiter verharrte auf dem elften Rang.

In Runde sechs verlor Dixon die Führung an Manuel Gonzalez und fiel auch hinter Canet zurück. Damit war der Polesetter nur noch Dritter. Und von hinten kam Acosta näher. Der WM-Leader konnte die Lücke zur Top 3 zusehends schließlich. Sein WM-Rivale Arbolino fiel nach einem Fehler auf Platz 15 zurück.

Mit Beginn der zehnten Runde kam es erneut zum Führungswechsel. Canet zog an Gonzalez vorbei. Direkt dahinter überholte Acosta Dixon. Auch Acostas Teamkollege war auf dem Vormarsch: Arenas hatte sich bis auf Rang fünf vorgearbeitet.

Zur Halbzeit kassierte Acosta auch Gonzalez und machte nun Jagd auf Canet, der nur drei Zehntel voraus lag. Wenig später verlor Gonzalez eine weitere Position an Dixon, der sich wieder auf Podestkurs befand. Und von hinten drückte bereits Arenas.

Dessen Teamkollege Acosta schob sich bei noch sieben zu fahrenden Runden erstmals an die Spitze und führte damit eine Fünfergruppe an, die knapp eine Sekunde trennte.

Lange konnte sich Acosta jedoch nicht vorne halten. Nach Duellen mit Canet und Dixon verlor er das Momentum und fiel noch hinter Gonzalez auf Platz fünf zurück. Von hinten drohte auch noch Lopez, mit dem es schließlich zur Berührung kam. Acosta musste die Strecke verlassen und reihte sich als Siebter wieder ein.

Acosta verliert, Dixon bezwingt Canet

Das Podest war für den WM-Leader damit außer Reichweite. Den Kampf um den Sieg machten Dixon und Canet unter sich aus. Mehrmals deutete Canet auf der letzten Runde eine Attacke an, doch Dixon verteidigte seine Führung bis ins Ziel.

Arenas sicherte sich dank einer starken zweiten Rennhälfte Platz drei und damit sein erstes Podest in der Moto2. Dahinter schnappte sich Rookie Sergio Garcia am Ende noch Rang vier, während Gonzalez und Acosta in der Schlussphase nichts mehr ausrichten konnten. Sie belegten die Plätze sechs und sieben.

Ogura, Lopez, Sam Lowes und Celestino Vietti kamen auf den restlichen Top-10-Plätzen ins Ziel. Für Arbolino ging nach seinem Fehler nichts mehr vorwärts. Er fiel sogar noch aus den Punkterängen und blieb als 17. ohne einen Zähler.

Der einzige deutsche Starter im Feld, Lukas Tulovic, konnte seinen Top-10-Erfolg in Spielberg an diesem Wochenende nicht wiederholen. Er kam nicht über Platz 19 hinaus.

In der Gesamtwertung konnte Acosta seinen Vorsprung auf Arbolino auf 22 Punkte vergrößern. Dixon hält sich auf Platz drei und versuchte seinen Rückstand auf 44 Zähler. Canet liegt an vierter Stelle. Ihm fehlen aber bereits 70 Punkte auf die Spitze.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.