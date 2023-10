Moto2-Rennen Buriram: Aldeguer siegt überlegen, Acosta Zweiter

Eine Klasse für sich: Fermin Aldeguer hat den Grand Prix der Moto2 in Thailand in souveräner Manier gewonnen. Der Boscoscuro-Pilot setzte sich mit einem Start-Ziel-Start deutlich gegen Titelfavorit Pedro Acosta durch, der seinen WM-Vorsprung weiter ausbaute. Lokalheld Somkiat Chantra wurde Dritter.

"Ich bin sehr, sehr glücklich! Das Rennen heute war wirklich schwierig, was an den Bedingungen und an der Temperatur lag", betonte Aldeguer. "Weil ich es gewonnen habe, freue ich mich sehr. Dieser Sieg ist für meine Mutter und für meine Schwester."

Acosta gestand nach seinem zweiten Platz: "Das war heute eher ein Kampf mit dem Dritten als mit dem Ersten. Mehr war heute nicht drin, aber das sind wichtige Punkte für die Weltmeisterschaft. Das Team arbeitet in dieser schwierigen Phase der Saison richtig gut. Wir sind bereit für den Kampf in Malaysia."

Aldeguer vom Start weg vorn

Pünktlich zum Rennstart in der Moto2 zeigte sich die Sonne über den Chang International Circuit. Es war trocken und heiß. Aldeguer ging von der Poleposition in die 22 Rennrunden und münzte diese in eine frühe Führung vor Acosta und Marcos Ramirez um. Albert Arenas verlor von Startplatz aus einige Positionen.

Aron Canet, der sich nach der ersten Runde auf Platz sechs einsortierte, hatte einen Frühstart und wurde mit einer doppelten Long-Lap-Penalty bestraft.

Während sich die Top 3 in der Anfangsphase bereits etwas absetzen konnten, lief es für Tony Arbolino weniger gut. Der WM-Zweite rutschte nach einem passablen Start auf Rang neun ab. Mit Alberto Surra, Taiga Hada und Joe Roberts schieden in den ersten Runden bereits drei Fahrer gestürzt aus.

Dixon kracht ins Heck von Vietti

In Kurve 3 der vierten Runde kam es zu einem weiteren Zwischenfall, als Jake Dixon ins Heck von Celestino Vietti krachte und stürzte. Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung an. Vietti fuhr zwar weiter, ging aber kurze Zeit später ebenfalls zu Boden.

Aldeguer setzte sich an der Spitze immer weiter ab. An Position zwei hatte auch Acosta ein gutes Polster auf den nächsten Verfolger. Im Kampf um Platz drei setzte sich unter dem Jubel der heimischen Fans Chantra durch, der Ramirez in Runde sechs überholte und sich anschließend rasch freifahren konnte.

Arbolino kam nach einer schwierigen Startphase sukzessive nach vorn und schnappte sich nach zehn Runden Alonso Lopez, um Platz fünf zu übernehmen.

Arbolino fährt auf Platz vier vor

Wenig später legte sich Arbolino auch Ramirez zurecht. Doch auf das Podest fehlten ihm da schon mehr als drei Sekunden. Auch unter den Top 3 wurden die Abstände im Rennverlauf immer größer. An den Platzierungen änderte sich nichts mehr.

Aldeguer überquerte die Ziellinie knapp dreieinhalb Sekunden vor Acosta und feierte seinen zweiten Saisonsieg nach Silverstone. Acosta versenkte den ersten Matchball zum WM-Titel zwar nicht, vergrößerte seinen Vorsprung auf Arbolino mit Platz zwei aber auf 63 Punkte. Insgesamt sind noch 75 zu holen.

Chantra schaffte es mit Platz drei bei seinem Heim-Grand-Prix als erster Thailänder überhaupt aufs Podest und wurde von den Fans bejubelt, als hätte er gewonnen. Arbolino sicherte sich Rang vier. Ramirez fiel in der Schlussphase noch hinter Ai Ogura zurück, konnte sich aber vor Arenas auf Platz sechs behaupten.

Binder mit Punkt, Tulovic Letzter

Alonso wurde Achter. Izan Guevara und Manuel Gonzalez komplettierten die Top 10. Canet kam nach seiner doppelten Long-Lap-Penalty als Elfter ins Ziel.

Darryn Binder holte für das IntactGP-Team als 15. einen Punkt, während Teamkollege Lukas Tulovic nicht über Platz 23 hinauskam. Damit wurde er Letzter, denn nur 23 Fahrer kam ins Ziel. Auch Sergio Garcia und Zonta van den Goorbergh schieden aus.

