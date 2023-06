Moto2-Rennen in Assen 2023: Erster Grand-Prix-Sieg für Jake Dixon

Großbritannien hat einen weiteren Grand-Prix-Sieger! Jake Dixon eroberte bei der legendären Dutch TT in Assen seinen ersten Triumph in der Moto2-Klasse. Ai Ogura und Pedro Acosta komplettierten in den Niederlanden das Podest. Tony Arbolino kam nicht über Platz sieben hinaus.

"Ich kann das gar nicht in Worte fassen", schluchzt Dixon vor Freude im Parc ferme. "Oh mein Gott, ich habe gerade eben meinen ersten Grand Prix gewonnen! Ich bin ein Kerl aus Dover, der den Traum hatte, irgendwann mal ganz oben auf dem Siegerpodest zu stehen. Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist es soweit."

"Ich kann es nicht glauben! Ich habe ein großartiges Team und eine großartige Familie hinter mir. Vielen Dank an meine Frau Sarah, an meinen Dad, an meine Mom, an meinen Bruder, an meine Schwester, an mein Kindermädchen im Krankenhaus und auch an meinen Großvater. Ich liebe euch alle!"

Beim Start zum Rennen über 22 Runden übernahm Alonso Lopez vor Ogura, Dixon, Fermin Aldeguer und Albert Arenas die Führung. Acosta war auf Platz acht zurückgefallen. Schon in der ersten Runde duellierten sich Acosta und Arbolino, wobei Arbolino vorbeiging.

Nach der ersten Runde war der Deutsche Lukas Tulovic auf Platz 19 zu finden. Die Top 3 setzten sich an der Spitze sofort etwas ab. Das waren Lopez, Ogura und Dixon. Um Platz sechs tobte ein enges Duell zwischen Acosta und Arbolino.

Der Spanier setzte sich gegen den Italiener durch. Acosta schnappte sich auch rasch den fünften Platz von seinem Ajo-Teamkollegen Arenas. Für Arbolino ging es gleichzeitig zurück auf Platz acht. Das Performance-Pendel schwang in Richtung Acosta.

Es ging weiter vorwärts, denn am Ende der dritten Runde überholte Acosta auch Aldeguer für Platz vier. Sein Rückstand auf das Spitzentrio betrug zu diesem Zeitpunkt knappe eineinhalb Sekunden. Er konnte die Lücke schließlich auch zufahren, während Arbolino auf Platz sieben festgenagelt war.

Für Abkürzen in der "Timmer"-Schikane musste Aldeguer, der zu diesem Zeitpunkt Sechster war, eine Long-Lap-Strafe absolvieren. Dadurch rückte Arbolino eine Position nach vor. Nach zehn Runden hatte Acosta das Spitzentrio schließlich eingeholt.

Zwei Sekunden dahinter folgten Canet und Arbolino als Fünfter und Sechster. Aldeguer sortierte sich nach seiner Long-Lap-Strafe als Siebter wieder ein. Zu Beginn der 13. Runde übernahm Dixon erstmals die Führung von Lopez. Der Brite schaltete gleich einen Gang höher und fuhr weg.

Lopez verlor eine Runde später weiteren Boden und wurde von Ogura und Acosta überholt. Dixon baute sich rasch eine halbe Sekunde Vorsprung auf Ogura/Acosta auf. Aber in Runde 15 verbremste sich Dixon in "Strubben" und fiel auf Platz drei zurück.

Long-Lap-Strafe für Acosta

Und am Ende der 15. Runde wäre Acosta fast in der "Timmer"-Schikane gestürzt. Mit dem rechten Knie drückte er sein Motorrad in die Höhe und verhinderte mit seinen Reflexen den Crash. Er fiel dadurch hinter Dixon auf Platz drei zurück. Ogura führte plötzlich mit einer Sekunde Vorsprung.

Fünf Runden vor Rennende erhielt Acosta eine Long-Lap-Strafe. Bei seinem Save hatte er die Schikane abgekürzt und dabei nicht die vorgeschriebene Sekunde verloren. Als er die Strafe absolviert hatte, sortierte er sich knapp vor Aron Canet ein und blieb somit Dritter.

Aber Acosta hatte die Long-Lap zumindest optisch auf den TV-Kameras nicht korrekt absolviert, sondern hatte innen leicht die Begrenzungslinie geschnitten. In Assen befindet sich die Long-Lap in einem Bogen außerhalb von Kurve 1.

Dixon überholt Ogura für den Sieg

An der Spitze holte Dixon wieder Ogura ein. Zu Beginn der vorletzten Runde bremste sich der Brite in Kurve 1 innen am Japaner vorbei. Dabei kam es fast zu einer Berührung, wodurch Ogura den Schwung verlor und um über eine Sekunde zurückfiel.

Das war die Entscheidung. Dixon feierte seinen ersten Grand-Prix-Sieg. Ogura stand nach einer bisher schwierigen Saison nach Verletzung in der Winterpause zum ersten Mal auf dem Podest. Und Acosta fuhr schließlich als Dritter über die Ziellinie.

In der letzten Runde meldete die Rennleitung, dass er die Long-Lap korrekt absolviert hatte. "Die Strafe muss ich wohl hinnehmen. So ist das Leben", kommentiert Acosta. !Wie auch immer: Ich bin richtig glücklich. Das Team hat wieder erstklassig gearbeitet."

"In der Schlussphase war ich sicherlich ziemlich am Limit unterwegs. Aber vielen Dank an das Team. Dass ich jetzt zum dritten Mal in Folge auf das Podium gefahren bin, das ist wichtig. So kommen wir immer näher. Gratulation auch an Jake, der diesen Sieg wirklich verdient. Ich selber bin aber auch sehr glücklich."

In der letzten Runde hatte Aldeguer noch Acosta angegriffen, aber er setzte sich nicht durch. Canet fuhr vor dem zweiten Boscoscuro-Fahrer Lopez als Fünfter ins Ziel. Arbolino wurde schließlich Siebter. Die Top 10 komplettierten Manuel Gonzalez, Arenas und Celestino Vietti.

Mit diesem Ergebnis geht Arbolino mit nur noch acht WM-Punkten Vorsprung auf Acosta in die Sommerpause.

Das IntactGP-Team nahm aus Assen zwei WM-Punkte mit. Darryn Binder wurde 14. Knapp dahinter ging Tulovic als 16. leer aus.

Die Motorrad-Weltmeisterschaft biegt nun in die Sommerpause ab. Der nächste Grand Prix findet am 6. August in Silverstone (Großbritannien) statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.