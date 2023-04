Moto2-Rennen in Austin: Acosta besiegt Arbolino auf der Schlussrunde

Audio-Player laden

Pedro Acosta ist zurück auf der Siegerstraße: Im Moto2-Rennen von Austin setzte sich der Ajo-Pilot in einem bis zum Schluss spannenden Duell gegen Tony Arbolino durch. Das Kalex-Trio auf dem Podium rundete Bo Bendsneyder als Dritter ab.

"Ich dachte mir schon, dass meine besten Chancen am Schluss liegen würden, wenn die Reifen nachgelassen haben und der Tank fast leer ist", erklärt Rennsieger Acosta. "Genau so ist es gekommen. Ich glaube, das war ein tolles Duell für das Fernsehen."

"Das ist noch nicht ausgefochten!", hofft Arbolino auf eine Revanche. "Mit der letzten Runde bin ich nicht ganz glücklich. Ich wusste, dass er es an genau der Stelle (Kurve 12; Anm. d. Red.) probieren würde. Ich konnte seinen Motor schon hören. Er war schnell und das Manöver war sehr sauber. Aber das ist noch nicht ausgefochten."

Polesetter Vietti wird früh durchgereicht

Bereits vor dem Start in die 16 Rennrunden kam es zum ersten Zwischenfall. Jake Dixon, der von Startplatz sechs ins Rennen gegangen wäre, stürzte während der Aufwärmrunde in Kurve 9 und war ausgeschieden, bevor es überhaupt richtig losging.

Das Rennen startete ohne ihn. Celestino Vietti stand auf der Poleposition, fiel am Start aber direkt hinter Acosta zurück. Auch Alonso Lopez zog vorbei und schnappte sich kurz darauf Acosta, der sich die Führung aber noch im Verlauf der ersten Runde zurückholte.

Für Lukas Tulovic war das Rennen nach nur wenigen Kurven vorbei. Der einzige deutsche Fahrer im Feld stürzte früh und konnte die Fahrt nicht wiederaufnehmen.

Vietti verlor in der Anfangsphase weitere Positionen, während Acosta an der Spitze den Ton angab. Auch Arbolino und Aron Canet mischten vorne mit. Sie duellierten sich um den letzten Podestplatz, was Acosta und Lopez etwas Luft verschaffte.

In Kurve 12 der dritten Runde kam Acosta dann aber von der Linie ab, weil er beim Runterschalten versehentlich in der Leerlauf gekommen war. Er fiel auf Platz vier zurück. Damit führte Lopez vor Arbolino und Canet, den Acosta aber gleich wieder kassierte.

Lopez fällt zurück, Spitzenduo setzt sich ab

Dahinter hielt Filip Salac auf Platz fünf den Anschluss. Auch Jeremy Alcoba, Barry Baltus und Fermin Aldeguer befanden sich noch in Schlagdistanz. Vietti musste an neunter Stelle bereits abreißen lassen. Er hatte nach fünf gefahrenen Runden schon über eine Sekunde Rückstand auf die nächsten Verfolger.

An der Spitze verlor Lopez die Führung an Arbolino. Auch Acosta ging vorbei. Beide konnten sich direkt etwas absetzen, während Lopez zusehends Probleme bekam.

Der Boscoscuro-Pilot büßte weitere Plätze ein und fiel bis auf die sechste Position hinter Canet, Alcoba und Baltus zurück. Letzterer stürzte allerdings nur kurze Zeit später in Kurve 9 und musste sein Rennen nach sieben Runden aufgeben.

Zwischen Arbolino und Acosta lief es auf ein Duell um den Sieg hinaus. Beide setzten sich gemeinsam immer weiter ab. Zur Rennmitte war der Vorsprung auf über zwei Sekunden angewachsen. Canet hielt sich auf Platz drei, fiel bei noch fünf zu fahrenden Runden aber zurück, erst hinter Aldeguer, dann Alcoba.

In der Schlussphase spitzte sich der Kampf des Führungsduos zu. Acosta folgte Arbolino wie ein Schatten und zeigte sich immer mal wieder neben ihm. Zu Beginn der drittletzten Runde unterlief Arbolino dann ein erster Fehler, Acosta ging vorbei.

Acosta vs. Arbolino: Duell bis zur Ziellinie

Noch im selben Umlauf machte Acosta in Kurve 12 seinerseits einen Fehler, was Arbolino wieder in Führung brachte. Die Entscheidung fiel in der letzten Rennrunde.

Am Ende der Gegengeraden lagen beide gleichauf, doch Acosta bremste später und konnte die Linie halten. Er verteidigte die Führung bis ins Ziel und feierte seinen zweiten Saisonsieg nach dem Auftakt in Portugal. Im Ziel trennten beide nur 0,146 Sekunden.

Dahinter ging es im Kampf um den letzten Podestplatz auf der Schlussrunde noch einmal richtig rund. Nach einem Kontakt zwischen Canet und Aldeguer, lag zunächst Salac auf Podestkurs. Am Ende setzte sich aber Bendsneyder durch und ließ Alcoba, Salac und Aldeguer hinter sich. Lopez wurde Siebter, Canet Achter.

Für Bendsneyder war es der erste Podesterfolg in der Moto2 - und ein besonders emotionaler: "Vor zwei Tagen ist mein Großvater gestorben. Dieses Ergebnis ist für ihn. Es war eine lange Reise bis hierher. Das macht mich sehr emotional. Vielen Dank an meine Familie und an meinen Großvater, denn er hat mir heute geholfen."

Polesetter Vietti fuhr nach seiner schwachen Startphase auf Platz neun ein einsames Rennen. Dahinter komplettierte Manuel Gonzalez die Top 10. Somkiat Chantra, Albert Arenas, Sam Lowes, Dennis Foggia und Ai Ogura buchten die letzten Punkteränge.

In der WM hält sich Arbolino nach drei Podien in Folge weiter an der Spitze. Acosta hat mit seinem Sieg aber aufgeholt und ist mit sieben Punkten Rückstand Zweiter.

