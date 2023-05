Moto2-Rennen in Jerez 2023: Sam Lowes gewinnt überlegen vor Pedro Acosta

Sam Lowes hat das Moto2-Rennen beim Grand Prix von Spanien auf dem Circuito de Jerez - Angel Nieto souverän gewonnen. Der Brite fuhr Pedro Acosta auf und davon und feierte seinen zehnten Sieg in der mittleren Klasse. Alonso Lopez stand als Dritter auf dem Podest.

"Das fühlt sich gut an", lacht der Brite. "Im Rennsport ist das Selbstvertrauen ein so wichtiger Faktor. Ich hatte ein, zwei Jahre lang wirklich schwierige Zeiten. Jetzt kommt mein Selbstvertrauen langsam zurück. Ich verfalle in diesem Jahr nicht in Panik."

"Und hier, auf einer Strecke, die ich sehr mag, kam ich von Beginn an sehr gut zurecht. Im Qualifying habe ich mich in gewisser Weise selber überrascht. Im Rennen hatte ich eine starke Pace, und zwar auch dann noch, als der weiche Reifen abbaute. Ein wichtiger Sieg."

Zu Beginn der Aufwärmrunde hatte Lorenzo Dalla Porta ein technisches Problem und musste sein Motorrad in die Boxengasse schieben. Der Italiener startete schließlich aus der Boxengasse. 21 Runden waren für die Moto2-Klasse angesetzt.

Acosta beschleunigte Polesetter Lowes bis zur ersten Kurve aus. Der Brite verlor auch noch Platz zwei an Lopez, überholte den Spanier aber wieder in Kurve 2. Einen starken Start hatte Arbolino aus Reihe vier. Nach den ersten Kurven war er schon Vierter.

Am Ende der ersten Runde überholte Lowes und schnappte sich von Acosta die Führung. In Runde 2 stürzte Celesino Vietti bei hohem Tempo in Kurve 10 und schlug in den Airfence ein. Der Italiener war glücklicherweise soweit okay und konnte davongehen.

Arbolino tat sich schwer, denn er wurde von Ai Ogura und Filip Salac auf Platz sechs verdrängt. An der Spitze setzen sich Lowes und Acosta von den Verfolgern ab. Arbolino erfing sich langsam und arbeitete sich wieder auf Platz vier hinter Lopez.

Aber Arbolino musste kämpfen und wurde in ein Duell mit Ogura um Platz vier verwickelt. Vorne zog sich das Spitzentrio auseinander. Nach zehn Runden führte Lowes 1,3 Sekunden vor Acosta. Lopez fuhr dahinter alleine als Dritter.

In der 13. Runde lichtete sich die Verfolgergruppe. Ogura hatte sich als einziger Fahrer des Spitzenfeldes für den harten Dunlop-Vorderreifen entschieden. Als Arbolino in Kurve 1 überholte, kam es zu einer leichten Berührung und der Japaner stürzte. Arbolino war Vierter.

Lowes fuhr vorne auf und davon und vergrößerte den Vorsprung auf Acosta auf über zwei Sekunden. Einmal reduzierte Acosta den Rückstand um ein paar Zehntelsekunden, aber Lowes konnte sofort antworten und den Abstand wieder vergrößern.

Der 32-Jährige fuhr souverän und machte keinen Fehler. Lowes gewann rund drei Sekunden vor Acosta und feierte seinen ersten Sieg seit Misano 2 im Herbst 2021. Es war sein insgesamt zehnter Grand-Prix-Sieg und sein zweiter in Jerez nach 2016.

"Sam hat von Beginn an wie ein Verrückter gepusht", kommentiert Acosta das Duell. "Es war so schwierig ihm zu folgen, denn ich hatte ein paar Probleme mit der Temperatur im Vorderreifen. Ich muss zufrieden sein."

Mit zehn Sekunden Rückstand eroberte Lopez als Dritter seinen zweiten Podestplatz in dieser Saison. Arbolino verteidigte Platz vier gegen Aron Canet. Mit diesem Ergebnis sind Acosta und Arbolino in der WM punktgleich. Acosta führt, weil er zwei Siege auf dem Konto hat.

Sechster wurde Jake Dixon, gefolgt von Somkiat Chantra, Albert Arenas, Salac und Fermin Aldeguer, der trotz einer Long-Lap-Strafe für Tracklimits Zehnter wurde. Die weiteren Plätze gingen an Sergio Garcia, Manuel Gonzalez, Barry Baltus und Joe Roberts.

Lukas Tulovic sammelte als 15. seinen ersten WM-Punkt in dieser Saison. Sein IntactGP-Teamkollege Senna Agius, der für Darryn Binder eingesprungen ist, sah die Zielflagge als 21.

Forward-Fahrer Alex Escrig musste auf das Rennen verzichten. Der Spanier wollte in Jerez sein Comeback nach Verletzungspause geben, aber er hatte noch zu große Schmerzen.

Der nächste Grand Prix findet am 14. Mai auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans (Frankreich) statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.