Moto2-Rennen in Portimao 2023: Pedro Acosta hält Aron Canet in Schach

Pedro Acosta hat den Moto2-Saisonauftakt 2023 in Portimao (Portugal) gewonnen. Der Spanier übernahm früh im Rennen die Führung, aber Aron Canet blieb dran und übte starken Druck aus. In den letzten Runden hatte Acosta aber noch etwas im Köcher und schüttelte Canet ab. Hinter den beiden Spaniern wurde der Italiener Tony Arbolino Dritter.

"Das nehmen wir mit", lacht Acosta. "Im Qualifying hatten wir Probleme. Aber heute ist das Ergebnis nicht wichtig. Wichtig ist, wie hart alle Jungs im Winter gearbeitet haben. Ich kann mich nur bei ihnen und meinem Trainer Juan bedanken. Wir haben im Winter sehr gepusht, um hier in guter Form zu sein. Das ist das Ergebnis. Danke an alle!"

Beim Start zum Rennen über 21 Runden gewann Canet den Holeshot und übernahm vor Filip Salac und Acosta die Führung. Alle Fahrer hatten sich für die gleiche Reifenkombination entschieden. Zu Beginn der zweiten Runde flog Bo Bendsneyder nach einer Berührung mit Alonso Lopez ab.

Dafür erhielt Lopez eine Long-Lap-Strafe. Rookie Borja Gomez hatte einen Frühstart hingelegt und musste zweimal die Long-Lap fahren. Acosta fackelte nicht lange. In der zweiten Runde überholte er Salac und anschließend auch Canet. Damit lag Acosta erstmals in Führung.

Celestino Vietti arbeitete sich in der Anfangsphase auf Platz drei. Aber der Italiener musste zweimal die Long-Lap-Penalty fahren. Diese Strafe hatte Vietti beim Saisonfinale 2022 in Valencia ausgefasst. Als er beide Strafrunden absolviert hatte, war er nur noch 13.

An der Spitze fuhren Acosta und Canet dem Feld davon. Es bildete sich eine Verfolgergruppe mit Manuel Gonzalez, Albert Arenas, Salac, Arbolino, Jeremy Alcoba und IntactGP-Neuling Darryn Binder, der aus der MotoGP abgestiegen ist.

Für Acosta war es kein Selbstläufer. Canet blieb dran und machte Druck. Eineinhalb Sekunden dahinter duellierten sich Arbolino und Gonzalez um Platz drei. Dahinter fuhr das Duo Arenas und Salac ab Platz fünf. Bei Rennhalbzeit gab es drei Zweiergruppen.

Bis zum Schluss klebte Canet am Hinterrad von Acosta. Zwei Sekunden dahinter fuhr Arbolino alleine als Dritter. Der Italiener hatte in der zweiten Rennhälfte die Verfolger um mehr als drei Sekunden abgeschüttelt. In der drittletzten Runde fuhr Acosta eine schnellere Rundenzeit.

Canet konnte nicht mehr mithalten und musste abreißen lassen. Das war die Entscheidung. Acosta machte in den letzten beiden Runden keinen Fehler mehr und eroberte seinen vierten Moto2-Sieg. Canet muss weiter auf seinen ersten Triumph in der mittleren Klasse warten.

"Ich bin happy, aber nicht zu 100 Prozent", sagt Canet über seine knappe Niederlage. "Wir haben um den Sieg gekämpft, und das ist wichtig. Das ganze Rennen über lief es gut, aber in den letzten sieben Runden konnte Acosta ein bisschen mehr pushen."

"Ich bin gut mitgekommen, aber in den letzten vier Runden war mein Vorderreifen ziemlich am Ende. Das wurde gefährlich für mich. Die Meisterschaft wird sehr lang. Wir müssen die Rennen beenden. Auf dem Podium zu stehen, ist positiv."

Hinter Arbolino kam Salac als Vierter ins Ziel. Gonzalez folgte als Fünfter. Die beiden Briten Jake Dixon und Sam Lowes eroberten die Plätze sechs und sieben. Die Top 10 komplettierten Arenas, Somkiat Chantra und Alcoba.

Nach seinen beiden Long-Lap-Strafen kam Vietti als Elfter ins Ziel. Sieben Runden vor Rennende ist Binder in Kurve 5 gestürzt, aber der Südafrikaner fuhr weiter. Schließlich verpasste der ehemalige MotoGP-Fahrer als 16. die WM-Punkteränge knapp.

Insgesamt sahen 23 Fahrer die Ziellinie. Boscoscuro spielte im Spitzenfeld keine Rolle. Lopez schied durch Sturz aus und Fermin Aldeguer wurde 13. Auch Forward war keine Konkurrenz für Kalex. Marcos Ramirez wurde 21. und David Sanchis schied aus.

Der Deutsche Lukas Tulovic musste das Rennen aufgrund einer Verletzung des rechten Handgelenks auslassen. Der nächste Grand Prix findet bereits am kommenden Wochenende in Argentinien in Termas de Rio Hondo statt. Tulovic wird auch dort fehlen.

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.