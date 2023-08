Moto2-Rennen in Spielberg 2023: Vietti besiegt Acosta, Tulovic in den Top 10

Topfavorit Pedro Acosta musste sich beim KTM-Heimrennen in Spielberg geschlagen geben. Celestino Vietti zeigte beim Grand Prix von Österreich eine starke Aufholjagd, überholte in der Schlussphase Acosta und feierte seinen ersten Moto2-Sieg seit mehr als einem Jahr.

"Das ist wohl einer meiner wichtigsten Siege", jubelt Vietti über seinen sechsten Moto2-Triumph. "Seit Beginn der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres bis jetzt war das für mich eine sehr schwierige Phase. Jetzt hat es endlich mal wieder geklappt. Auf diesem Erfolg können wir jetzt aufbauen."

Mit Platz zwei baute Acosta dennoch seine WM-Führung auf Tony Arbolino aus. Als Dritter stand Vorjahressieger Ai Ogura auf dem Podest. Ein Erfolgserlebnis gab es für Lukas Tulovic. Mit Platz zehn eroberte der Deutsche in seinem 30. Moto2-Rennen sein bestes Ergebnis.

Beim Start zum Rennen über 23 Runden gewann Acosta den Holeshot und übernahm ab den ersten Metern die Führung. In den ersten Kurven gab es keine Zwischenfälle. Hinter Acosta sortierten sich Jake Dixon, Ogura, Arbolino und Vietti ein.

Auf dem Vormarsch war zunächst Vorjahressieger Ogura, der sich zunächst den vierten Platz von Vietti schnappte und dann Druck auf Dixon machte. In Runde 3 kam es am Ausgang der Schikane zu einem Unfall zwischen Sam Lowes und Darryn Binder. Beide stürzten.

Acosta fuhr in der Anfangsphase souverän und baute sich einen Vorsprung von einer knappen Sekunde auf Dixon/Ogura auf. Nicht gut in Schwung kam Arbolino, der in den ersten Runden bis auf Platz sechs zurückfiel.

Acosta zog vorne weg, während sich dahinter ein Dreikampf zwischen Ogura, Dixon und Vietti entwickelte. Für Arbolino ging es rückwärts. Nach acht Runden war der Italiener nur noch Siebter und büßte damit in der WM weiter Boden auf Acosta ein.

An der Spitze verwaltete Acosta einen Vorsprung von eineinhalb Sekunden. Das Duell um Platz zwei lautete Ogura gegen Vietti. Dixon war Vierter und konnte nicht mehr ganz mithalten. Arbolino fuhr vor Beginn des letzten Renndrittels weiterhin an der siebten Stelle.

Vietti dreht in der zweiten Rennhälfte auf

Im Duell um Platz zwei setzte sich schließlich Vietti durch. Der Italiener nahm die Verfolgung von Acosta auf und reduzierte den Rückstand Zehntelsekunde um Zehntelsekunde. Vietti war ab Runde 15 der schnellste Mann. Ogura konnte als Dritter nicht mehr mithalten.

Acosta kam unter Druck und erhielt obendrein eine Tracklimits-Verwarnung. Vietti war in jedem Sektor schneller und reduzierte seinen Rückstand auf unter eine Sekunde. In der 18. Runde war Vietti dran. In der Doppellinkskurve machte er sein Manöver und übernahm erstmals die Führung.

Für die Schlussphase klemmte sich Acosta hinter Vietti und beobachtete den Italiener, der im WM-Kampf keine Rolle spielte. In der Rindt-Kurve wäre Acosta in der drittletzten Runde fast Vietti ans Hinterrad gefahren.

Für die letzte Runde hatte Vietti einen minimalen Vorsprung von einer halben Sekunde. Das war die Entscheidung. Acosta ließ den Italiener ziehen und fuhr den zweiten Platz ins Ziel. Für Vietti war es der erste Moto2-Sieg seit Barcelona im Frühsommer vergangenen Jahres.

"Das war am Limit", atmet Acosta durch. "Es tut mir leid für all die KTM-Bosse und all die Fans hier. Sie hätten den Sieg verdient gehabt. So ist es aber halt manchmal. Ich kann versichern, dass ich bis zum Schluss gepusht habe."

Alleine fahrend kam Ogura als Dritter ins Ziel. Dixon wurde Vierter, gefolgt von Somkiat Chantra. Arbolino erreichte das Ziel als Sechster und verlor damit zehn WM-Punkte auf Acosta. Dahinter folgten Filip Salac, Rookie Sergio Garcia und Fermin Aldeguer.

Mit diesem Ergebnis reist Acosta mit zwölf WM-Punkten Vorsprung auf Arbolino zu seinem Heimrennen in zwei Wochen.

Bei 30 Grad Celsius kamen einige Fahrer zu Sturz. Zonta van den Goorbergh, Alonso Lopez, Albert Arenas (sogar zwei Stürze), Manuel Gonzalez, Joe Roberts und Aron Canet gingen zu Boden. Schließlich sahen 22 Fahrer die Zielflagge.

Der nächste Grand Prix findet am 3. September in Barcelona (Spanien) statt. Am Montag danach gibt es einen offiziellen Testtag, wo die Moto2-Klasse zum ersten Mal die Pirelli-Reifen für das nächste Jahr probieren werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.