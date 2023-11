Moto2-Rennen Katar: Fermin Aldeguer schafft den Hattrick

Fermin Aldeguer hat einen Lauf: Nach Thailand und Malaysia feierte der Boscoscuro-Pilot auch beim Moto2-Rennen in Katar einen überlegenen Sieg und machte den Hattrick perfekt. Manuel Gonzalez sicherte sich als Zweiter sein erstes Podest und setzte sich dabei knapp gegen Aron Canet durch, der Dritter wurde.

"Das war ein weiteres unglaubliches Rennen, auch wenn es heute ein ganz anderes war", resümiert Rennsieger Aldeguer. "In der ersten Kurve habe ich einen kleinen Fehler gemacht, aber ich wusste, dass meine Rennpace stark ist."

"Zwischenzeitlich war ich eigentlich nur auf eine Top-3-Platzierung fokussiert, habe aber weiter gepusht und kam immer besser zurecht. Jetzt freue ich mich natürlich sehr. Vielen Dank an das Team für die intensive Arbeit an diesem Wochenende, um die richtige Abstimmung zu finden. Danke auch an meine Familie zu Hause."

Roberts von Pole zunächst in Führung

Für das Flutlichtrennen auf dem Lusail International Circuit waren 18 Runden angesetzt. Filip Salac konnte nach einem technischen Problem in der Aufwärmrunde nicht teilnehmen.

Joe Roberts ging das erste Mal seit 2020 von der Poleposition an den Start. Celestino Vietti und Canet teilten mit ihm Reihe eins. Aldeguer, schon in den Trainings der Dominator, stand auf Startplatz vier. Moto2-Weltmeister Pedro Acosta nahm das vorletzte Rennen dieser Moto2-Saison von Position sieben in Angriff.

Am Start behauptete sich Roberts vor Vietti an der Spitze. Aldeguer fuhr auf Platz drei vor. Für Acosta ging es rückwärts: Er fiel in den ersten Kurven bis auf Platz 13 zurück.

Canet kassiert Roberts, Aldeguer verliert

Noch im Verlauf der ersten Runde kämpfte sich Canet auf Platz zwei vor und attackierte nur wenig später Roberts, um die Führung zu übernehmen. Aldeguer büßte nach einem Fehler einige Positionen ein und fiel ans Ende der Top 10 zurück.

Auch Vietti verlor an Boden und lag nach drei Runden nur noch auf Platz fünf. Jake Dixon und Manuel Gonzalez hatten ihn überholt. Mit Canet und Roberts konnten sich beide in einer Vierergruppe zunächst vom Rest des Feldes absetzen.

Einmal an Vietti vorbei, nahm Tony Arbolino die Verfolgung auf. Doch von hinten rauschte bereits Aldeguer heran. Er zeigte nach seinem frühen Fehler eine starke Pace, schnappte sich Arbolino und schloss die Lücke nach vorn. Dort legte sich Aldeguer einen nach dem anderen zurecht und übernahm in Runde 9 die Führung.

Aldeguer an der Spitze auf und davon

Bei freier Fahrt baute sich der Boscoscuro-Pilot direkt einen Vorsprung auf. Canet, Gonzalez und Dixon kämpften vergeblich um den Anschluss. Roberts fiel in dieser Phase des Rennens immer weiter zurück. Er befand sich mit Vietti am Ende der Top 10. Arbolino war nach einem Fahrfehler auf Platz elf abgerutscht.

Für den Rest des Rennens drehte Aldeguer an der Spitze einsam seine Runden. Der Einzige, der seine Pace annähernd mitgehen konnte, war Gonzalez. Er überholte Dixon und Canet und übernahm Platz zwei. Nach vorn waren es aber schon zwei Sekunden.

Im Ziel wuchs Aldeguers Vorsprung sogar auf 2,643 Sekunden an, was auch an einem späten Duell zwischen Gonzalez und Canet um Platz zwei lag. Letzterer drehte noch einmal auf und attackierte Gonzalez auf der Schlussrunde mehrfach. Am Ende musste sich Canet aber um nur neun Tausendstel geschlagen geben.

Enge Zweikämpfe in der Schlussphase

Auch im Kampf um Rang vier wurde es noch einmal eng. Ai Ogura und Dixon tauschten mehrfach die Plätze. Schließlich setzte sich Ogura mit 0,040 Sekunden Vorsprung durch.

Vietti kam auf den letzten Runden noch bis auf Platz sechs vor. Somkiat Chantra belegte Rang sieben. Weltmeister Acosta musste sich mit Platz acht zufriedengeben. Dahinter komplettierten Alonso Lopez und Arbolino die Top 10. Roberts wurde Elfter.

Für das deutsche IntactGP-Team holte Darryn Binder als 14. zwei Punkte. Sein Teamkollege Lukas Tulovic stürzte in der achten Runde des Rennens und sah die Zielflagge nicht.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.