Moto2-Rennen Le Mans 2023: Tony Arbolino triumphiert, Pedro Acosta stürzt

Mit seinem zweiten Saisonsieg hat Tony Arbolino die WM-Führung in der Moto2-Klasse an sich gerissen. Der Italiener triumphierte beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans, während Pedro Acosta so wie im Vorjahr durch Sturz ausschied.

Beide waren punktgleich zum Bugatti-Circuit gekommen. Nun hat Arbolino 25 Zähler Vorsprung. "Verrückt", lacht der Italiener. "Körperlich war das Rennen sehr anstrengend. Nach zwei, drei Runden war ich schon ein bisschen müde. Ich weiß nicht, warum."

"Vielleicht liegt es an meiner Erkältung, die ich mir eingefangen habe. Ich bin einfach nur happy! Vielen Dank an alle, die mir von zu Hause aus die Daumen drücken, vor allem auch an meine Mama, weil heute Muttertag ist."

Das Podium komplettierten Filip Salac und Alonso Lopez. Der Deutsche Lukas Tulovic eroberte mit Platz elf sein bestes Saisonergebnis. Das Moto2-Rennen musste nach einem Unfall mit mehreren Fahrern unterbrochen werden. Doch der Reihe nach.

Unfall mit drei Fahrern: Rote Flagge

Beim Start zum Rennen über 22 Runden eroberte Lopez in der Dunlop-Schikane die Führung. Hinter dem Boscoscuro-Fahrer sortierten sich Arbolino, Sam Lowes und Acosta ein. Tulovic war nach den ersten Kurven 16.

Zu Beginn von Runde 2 schnappte sich Arbolino die Führung von Lopez. Auf der Anfahrt zur Schikane stürzte direkt dahinter Lowes. Der Brite rutschte ins Kiesbett und sein Motorrad verfehlte rutschend nur knapp Arbolino/Lopez.

Momente später kam es im Mittelfeld zu einem schweren Unfall zwischen drei Fahrern. Albert Arenas, Aron Canet und Manuel Gonzalez waren in diesen Crash in Kurve 5 verwickelt. Das Kiesbett glich einem Trümmerfeld. Das Rennen musste abgebrochen werden.

Die Wiederholung zeigte, dass Arenas weggerutscht war. Gonzalez und Canet hatten keine Chance auszuweichen und prallten gegen das am Boden liegende Motorrad. Die Fahrer waren zum Glück soweit okay. Nur Canet wurde für Checks ins Medical Center gebracht.

Für den Neustart wurde eine Distanz von 14 Runden festgelegt. Es wurde nach der ursprünglichen Startaufstellung gestartet. Das Marc-VDS-Team hatte rund fünf Minuten Zeit, um das Motorrad von Lowes zu reparieren.

Das klappte, aber er schaffte es um wenige Sekunden nicht rechtzeitig, die Boxengasse zu verlassen. Deshalb durfte er nicht von der Pole starten, sondern musste sich ganz hinten aufstellen. Die drei in Kurve 5 gestürzten Fahrer waren nicht dabei.

Pedro Acosta stürzt bei der Jagd nach Arbolino

Arbolino gewann den Neustart und setzte sich vor Lopez, Acosta und Salac an die Spitze. Tulovic war nach der ersten Runde 13. Zu Beginn von Runde zwei attackierte Acosta Lopez und schnappte sich den zweiten Platz.

Acosta machte sich auf die Verfolgung von Arbolino. Aber in der fünften Runde flog Acosta in Kurve 7 ab. Beim Einlenken in die "Museum-Kurve" klappte dem Spanier das Vorderrad ein. Seine Kalex überschlug sich mehrfach im Kiesbett. Acosta blieb unverletzt.

Somit führte Arbolino knappe zwei Sekunden vor Salac und Lopez. Celestino Vietti führte ab Platz vier die Verfolgergruppe an. Aber Arbolinos Vorsprung schrumpfte rapide. Salac und Lopez konnten die Lücke rasch zufahren.

Salac hielt den Druck hoch, aber Arbolino machte keine groben Fehler. Sechs Zehntelsekunden fehlten dem Tschechen auf seinen ersten Sieg. "Ich hatte Spaß und habe alles gegeben", sagt Salac. "Es war das erste Rennen in diesem Jahr, in dem ich keine Probleme mit Armpump hatte."

"Das war das beste Rennen meines Lebens! Ich bin zwar im vergangenen Jahr auch schon mal Zweiter geworden, aber das war damals ein Regenrennen. Heute ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich einem Trockenrennen auf das Podium gefahren bin."

"Vielen Dank an mein Gresini-Team, an Nadia [Padovani] und an alle, die mich unterstützen. Voriges Jahr wusste ich nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt noch mitfahren würde. Dieses Team aber hat mir eine Chance gegeben und ich zeige, dass ich diese Chance verdient habe."

Lopez stand in dieser Saison zum dritten Mal auf dem Podest und verbesserte sich in der WM auf Rang drei. Vietti wurde Vierter, gefolgt von Jake Dixon, Somkiat Chantra, Barry Baltus, Fermin Aldeguer, Ai Ogura und Sergio Garcia.

Lowes zeigte von ganz hinten eine Aufholjagd und wurde mit einem WM-Punkt für Platz 15 belohnt.

Mit diesem Sieg ist Kalex nun der zweiterfolgreichste Konstrukteur in der mittleren Klasse. Die deutsche Firma hat Yamaha überholt. Honda führt diese Statistik an.

Der nächste Grand Prix findet am 11. Juni in Mugello (Italien) statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.