Moto2-Rennen Misano 2023: Pedro Acosta dominiert und feiert fünften Sieg

Pedro Acosta hat dem Moto2-Rennen auf dem Misano-World-Circuit seinen Stempel aufgedrückt. Der Spanier fuhr fehlerfrei einen Start-Ziel-Sieg ein und eroberte seinen fünften Triumph in der Saison 2023. Celestino Vietti konnte lange mit Acosta mithalten, aber schließlich musste sich der Lokalmatador mit Platz zwei zufriedengeben. Als Dritter stand Alonso Lopez auf dem Podest.

"Das war erstaunlich", wundert sich Acosta über seine Dominanz. "Wir haben uns nur auf die Pace konzentriert und das hat sich ausgezahlt. Gegen Mitte des Rennens war auch die Pace von Vietti richtig stark. Aber wir haben jetzt einen weiteren Sieg eingetütet."

Von der Poleposition übernahm Acosta gleich beim Start zum Rennen über 22 Runden die Führung. An sein Hinterrad klemmten sich Vietti, Aron Canet und Lopez. Acosta bestimmte an der Spitze das Tempo, aber Vietti und Canet konnten mithalten. Der Rest verlor zusehends den Anschluss.

Acosta spulte seine Runden wie ein Uhrwerk ab. Sein Vorsprung wuchs im ersten Renndrittel auf eine knappe Sekunde an. Die Verfolger Vietti und Canet attackierten sich gegenseitig nicht, aber sie verloren mit jeder Runde eine weitere Zehntelsekunde.

Aus dem Dreikampf um den Sieg wurde ein Duell, denn Canet stürzte in Kurve 14 und purzelte ins Kiesbett. Somit war Lopez alleine fahrend Dritter. Vorne versuchte Vietti den Druck auf Acosta hochzuhalten und verkürzte seinen Rückstand auf 0,8 Sekunden.

Acosta und Vietti fuhren in ihrer eigenen Liga. Bei Rennhalbzeit hatte das Duo schon knappe fünf Sekunden Vorsprung. Beide waren am Limit. Vietti hatte mehrere Rutscher über das Vorder- und das Hinterrad. Trotzdem blieb er an Acosta dran.

Aber schließlich musste der Italiener einsehen, dass das Risiko eines Sturzes zu groß war. Vietti musste das Tempo etwas reduzieren. In Runde 16 verlor er acht Zehntelsekunden. Der Vorsprung von Acosta wuchs rasch auf zwei Sekunden an. Das war die Entscheidung.

Warum konnte Vietti nicht bis zum Schluss Acosta unter Druck setzen? "Pedro war heute ein bisschen schneller. Ich wollte an ihm dranbleiben, war aber wirklich am Limit. Gratulation an ihn und sein Team. Sie haben sehr gut gearbeitet. Aber ich bin zufrieden."

Zehn Sekunden hinter Acosta verteidigte Lopez in den letzten Runden Platz drei. Tony Arbolino machte noch Druck, aber der Italiener wurde Vierter. Somit hat Acosta zu Beginn der Übersee-Tour 34 WM-Punkte Vorsprung auf Arbolino.

Das Honda-Asia-Duo Ai Ogura und Somkiat Chantra kam auf den Plätzen fünf und sechs ins Ziel. Dahinter komplettierten Manuel Gonzalez, Joe Roberts, Filip Salac und Wildcard-Starter Mattia Pasini die Top 10.

Unfall Tulovic und Guevara in der letzten Runde

Die weiteren WM-Punkteränge gingen an Sergio Garcia, Jake Dixon, Bo Bendsneyder, Marcos Ramirez und Barry Baltus. Barcelona-Sieger Dixon war in Misano als Zwölfter chancenlos. Sein WM-Rückstand auf Acosta ist auf 65 Punkte angewachsen.

Das deutsche IntactGP-Team erlebte ein schwieriges Rennen. Senna Agius, der wieder für Darryn Binder eingesprungen ist, stürzte schon in der Anfangsphase in Kurve 8. Beim nächsten Rennen plant Binder nach Verletzungspause sein Comeback.

Lukas Tulovic war nach der ersten Runde 22. und arbeitete sich bis auf Platz 16 nach vor. In der letzten Runde kam es dann in der ultraschnellen "Curvone" zu einem Unfall mit Izan Guevara, der hinter dem Deutschen fuhr. Beide purzelten spektakulär ins Kiesbett. Der Deutsche blieb unverletzt.

Der nächste Grand Prix findet in zwei Wochen statt. Vom 22. bis 24. September gastiert die Motorrad-WM erstmals in Indien. Schauplatz ist der Buddh-International-Circuit, wo die Formel 1 vor zehn Jahren das letzte Mal gefahren ist.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.