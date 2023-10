Moto2-Rennen Motegi: Somkiat Chantra krönt Dominanz mit seinem zweiten Sieg

Doppelerfolg für das Honda-Team-Asia beim Grand Prix von Japan in der Moto2-Klasse. Der Thailänder Somkiat Chantra eroberte in Motegi souverän den zweiten Sieg seiner Karriere. Sein Teamkollege und Lokalmatador Ai Ogura folgte an der zweiten Stelle. Mit Platz drei vergrößerte Pedro Acosta seinen WM-Vorsprung.

Chantra hat das Wochenende dominiert. Er war in allen Trainings Schnellster und führte im Rennen alle Runden an. "Das ganze Wochenende lief für mich wie am Schnürchen. Es war einfach eine unglaubliche Woche für mich. Ich bin so glücklich!" Es war sein zweiter Sieg nach Indonesien im Vorjahr.

Beim Start zum Rennen über 19 Runden übernahm Chantra von der Poleposition die Führung. Dahinter sortierten sich Jake Dixon, Alonso Lopez, Ogura, Sam Lowes und Filip Salac ein. Acosta hatte eine turbulente erste Runde und kam als Siebter zurück.

In Runde zwei schnappte sich Acosta Platz sechs von Salac. Vorne kämpften Lopez, Ogura und Dixon miteinander, wodurch Chantras Vorsprung an der Spitze rasch auf eine knappe Sekunde anwuchs.

Acosta fand seinen Rhythmus und überholte Lowes und Dixon. In Runde vier war der WM-Führende damit Vierter. Lopez trat in Runde fünf seine erste von zwei Long-Lap-Strafen (Unfall mit Dixon in Indien) an. Nach der zweiten war der Spanier nur noch Zehnter.

Das Feld hatte sich sortiert. Nach sechs Runden führte Chantra zwei Sekunden vor seinem Teamkollegen Ogura. Acosta war Dritter, hatte aber auch eine halbe Sekunde Rückstand auf den Japaner vor ihm.

Die Positionen im Spitzenfeld waren bezogen. Aber acht Runden vor Rennende schrumpfte Chantras Vorsprung auf Ogura auf eineinhalb Sekunden. Dieser Abstand blieb anschließend stabil. Acosta war eineinhalb Sekunden hinter Ogura Dritter, Dixon folgte eine Sekunde hinter Acosta.

Daran änderte sich in der Schlussphase nichts mehr. "Das Rennen war zäh", kommentiert Ogura, der von tausenden Japanern angefeuert wurde. "Wir waren beide am gesamten Wochenende sehr schnell, aber er war immer noch einen Tick schneller."

"In der Anfangsphase war ich nicht in der Lage zu pushen und habe ein bisschen Zeit verloren, als ich von ein paar anderen Fahrern überholt wurde. Trotzdem ist es ein weiterer Podiumsplatz geworden. Das freut mich. Platz zwei bei meinem Heim-Grand-Prix, das ist schon gut."

Tony Arbolino nicht in der Spitzengruppe

Ein Rennen zum Vergessen erlebte Tony Arbolino. Der Italiener kam als Elfter ins Ziel. Damit wuchs sein Rückstand auf Acosta auf 50 WM-Punkte an. Trotzdem spricht auch WM-Favorit Acosta von "keinem einfachen" Rennen.

"Anfangs hatte ich in Kurve 1 einen Fehler drin. Anschließend wollte ich pushen, aber ich hatte ein paar Probleme mit der Haftung", schildert Acosta. "Die Jungs aus dem Asia-Team hatten wirklich eine starke Pace. Heute war das das Maximum für uns."

Hinter Acosta wurde Dixon Vierter. Die weiteren Positionen gingen an Salac, Manuel Gonzalez, Marcos Ramirez, Aron Canet und Zonta van den Goorbergh. Darryn Binder eroberte für das IntactGP-Team Platz zehn.

Einige Fahrer schieden durch Sturz aus. Das waren Lowes, Kohta Nozane, Dennis Foggia und Sergio Garcia. Fermin Aldeguer und Joe Roberts verloren durch Ausritte ins Kiesbett viel Boden.

Der nächste Grand Prix findet am 15. Oktober in Indonesien statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.