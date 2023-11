Moto2-Rennen Sepang: Fermin Aldeguer gewinnt, Pedro Acosta ist Weltmeister

Fermin Aldeguer triumphiert souverän beim Grand Prix von Malaysia. Mit dem zweiten Platz krönt sich Pedro Acosta zum Moto2-Weltmeister 2023. Im Alter von 19 Jahren und 171 Tagen ist der Spanier der jüngste Moto2-Champion und hinter Dani Pedrosa der zweitjüngste in der Geschichte der mittleren Klasse.

"Am Schluss musste ich an die schlechten Erinnerungen des Vorjahres danken, als ich gestürzt bin", sagt Acosta. "Jetzt sage ich einfach nur Dank an das gesamte Team für diese zwei Jahre. Das vergangenen Jahr war wirklich hart. Das ist meine insgesamt dritte Saison bei Ajo Motorsport und auch meine letzte. Ich will jetzt nicht heulen, aber mehr sagen kann ich auch nicht."

Beim Start zum Rennen über 17 Runden kam es in Kurve 2 zu einer Berührung zwischen Aldeguer und Manuel Gonzalez. Letzterer stürzte. Tony Arbolino musste fast anhalten, um ihn nicht zu treffen. Glücklicherweise konnte das gesamte Feld Gonzalez ausweichen.

Aldeguer übernahm die Führung und Acosta sortierte sich nach den ersten Kurven schon als Zweiter ein. Auf den weiteren Plätzen folgten Marcos Ramirez, Aron Canet, Celestino Vietti und Ai Ogura. Arbolino war nach der ersten Runde Siebter.

In der zweiten Runde wurde es in Kurve 9 eng. Ogura überholte Canet. Arbolino wollte mitziehen und stach auch nach innen. Er berührte den Hinterreifen von Ogura und die Seite von Canet. Alle drei blieben sitzen. Arbolino kam aber neben die Strecke und fiel auf Platz 21 zurück.

Nach der turbulenten Anfangsphase führte Aldeguer drei Sekunden vor Acosta. Ramirez war Dritter. Die Spitzengruppe zog sich auseinander. Aldeguer fuhr vorne auf und davon. Acosta verwaltete seinen zweiten Platz, um den WM-Titel zu fixieren.

Arbolino machte Boden gut und war in der zehnten Runde als 13. wieder in den WM-Punkterängen. Aber da Acosta ein Platz in den Top 4 reichte, um den Sack zu zumachen, war die Entscheidung gefallen. Arbolino kam schließlich als Zehnter ins Ziel.

Somit hatte Acosta vor den letzten beiden Grands Prix uneinholbare 77 WM-Punkte Vorsprung. Er ist neben Alex Marquez der zweite Fahrer in der modernen Ära, der Weltmeister der Viertaktklassen Moto3 und Moto2 geworden ist.

Neben Acosta feierte auch Aldeguer. Er eroberte mit sieben Sekunden Vorsprung seinen dritten Saisonsieg: "Ich bin überglücklich damit, wie dieses Wochenende und dieses unglaubliche Rennen gelaufen sind. Vielen Dank an das gesamte Team und Glückwunsch an Pedro zum WM-Titel!"

Spannend war es bis zum Schluss im Duell um den letzten Podestplatz. Ogura holte Ramirez ein und setzte ihn unter Druck. Aber Ramirez behielt die Oberhand und eroberte seinen ersten Podestplatz in der Moto2-Klasse. Drei Spanier waren bei der Siegerehrung.

Jake Dixon wurde Fünfter. Auf den weiteren Plätzen folgten Somkiat Chantra, Sam Lowes, Joe Roberts, Albert Arenas und Arbolino. Mehrere große Namen schieden durch Stürze aus. Darunter waren auch Vietti und Canet.

Lukas Tulovic ist schon in der zweiten Runde gestürzt. Er fuhr am Ende des Feldes weiter und kam als 24. ins Ziel. Sein IntactGP-Teamkollege Darryn Binder hatte sich bei einem Sturz im Samstagstraining verletzt und konnte nicht am Rennen teilnehmen.

Der nächste Grand Prix findet am kommenden Wochenende am 19. November in Katar statt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.