Moto2-Rennen Silverstone: Aldeguer mit Premierensieg - Acosta WM-Leader

Premierensieg für Fermin Aldeguer: Der Boscoscuro-Pilot hat am Sonntag in Silverstone seinen ersten Sieg in der Moto2 errungen. In einem zunächst engen Rennen setzte er sich am Ende klar gegen die Kalex-Konkurrenz von Aron Canet und Pedro Acosta durch. Letzterer übernahm dank Platz drei die WM-Führung.

"Heute war der Zeitpunkt für meinen ersten Sieg", sagt Aldeguer, dessen bestes Ergebnis bisher ein vierter Platz war. "Das ist auch mein erster Podestplatz, was eigentlich unglaublich ist. Vielen Dank an alle. Ich bin wirklich sehr glücklich!"

Acosta, der nach einem privaten Trainingsunfall angeschlagen ins Rennen ging, resümsiert: "Ich muss zufrieden sein. Während der letzten vier Runden hatte ich starke Schmerzen, aber für einen Podiumsplatz hat es noch gereicht. Vielen Dank an das Team und an all die Leute, die mir im Sommer geholfen haben."

Die Zwischenklasse ging anders als gewöhnlich nach der MotoGP auf die Strecke, um das letzte Rennen des Tages auszutragen. Nachdem es in der Königsklasse noch einen kurzen Schauer gegeben hatte, war es in der Moto2 wieder trocken.

Acosta stand auf der Poleposition und teilte sich die erste Reihe mit Aldeguer und Zonta van den Goorbergh. Der bisherige WM-Leader Tony Arbolino lauerte auf Startplatz vier.

Aldeguer kommt von Anfang an vorne mit

Den besten Holeshot erwischte Aldeguer, der sich vor Acosta an die Spitze setzte. Doch Acosta verlor Platz zwei nach wenigen Kurven bereits an Lopez, der wenig später auch Teamkollege Aldeguer attackierte und die Führung übernahm.

Weiter hinten im Feld kam es zum ersten Zwischenfall. Auslöser war Borja Gomez, der in der Anfahrt auf Kurve 3 die Kontrolle verlor. Sein führerloses Bike flog über die Strecke und räumte Dennis Foggia, Rory Skinner und Taiga Hada an.

Nach nur einer Runde war das Rennen auch für Jake Dixon vorbei. Der Brite stürzte in Kurve 18 infolge eines Kontakts mit Darryn Binder, der dafür eine Long-Lap-Penalty erhielt..

An der Spitze machte Lopez das Tempo. Hinter ihm reihten sich Acosta, Canet und Aldeguer ein. Arbolino lag an fünfter Stelle. Neben ihm zählten auch Barry Baltus und Joe Roberts zur Führungsgruppe, die sich bereits vom Rest des Feldes löste.

Lopez scheidet aus, Canet wird bestraft

In der vierten Runde übernahm Canet erstmals die Führung. Er konnte sich gleich etwas absetzen, während das Boscoscuro-Duo sich dahinter mit Acosta duellierte. Nach sieben Runden stürzte Lopez dann allerdings. Besser lief es für Aldeguer, der erst Acosta überholte und schließlich Canet um die Führung attackierte.

Canet gelang zwar ein Gegenangriff, doch er musste sich Aldeguer schließlich geschlagen geben und zudem auch noch eine Position an Acosta abtreten - und zwar als Strafe für ein früheres Überholmanöver, das unter Gelb stattgefunden hatte.

Für Arbolino ging es in dieser Phase des Rennens rückwärts. Der Marc-VDS-Pilot hatte nicht nur den Kontakt zur Spitzengruppe verloren, sondern war auch hinter Manuel Gonzalez, Sam Lowes und Ai Ogura zurückgefallen. Damit war er nur noch Neunter.

In der Schlussphase verschaffte sich Aldeguer den entscheidenden Vorsprung auf seine Verfolger. Canet kam nach seiner Strafe wieder an Acosta vorbei, konnte die Pace des Spitzenreiters aber nicht mehr mitgehen. Auch Acosta musste abreißen lassen.

Arbolino noch von Chantra abgefangen

Im Ziel belief sich Aldeguers Vorsprung gegenüber Canet auf 2,5 Sekunden. Acosta verlor knapp vier Sekunden auf den Rennsieger. Roberts hatte mit der Vergabe der Podestplätze am Ende zwar nichts zu tun, fuhr mit Platz vier aber sein mit Abstand bestes Saisonergebnis ein. Gonzalez komplettierte die Top 5.

Baltus führte die zweite Hälfte der Top 10 an, gefolgt von Lowes und Ogura. Arbolino verlor zum Schluss noch eine Position an Somkiat Chantra und wurde Zehnter.

Damit verlor Arbolino die WM-Führung an Acosta, der nun mit zwei Punkten Vorsprung auf Platz eins liegt. Dixon verharrt auf Rang drei, hat durch seinen Ausfall aber viele Punkte eingebüßt und liegt nun 52 Zähler zurück. Canet ist Vierter, Lopez Fünfter.

Der einzige deutsche Fahrer im Feld, Lukas Tulovic, verpasste die Punkteränge als 16. knapp. Er war von Platz 23 gestartet. Den letzten Zähler sicherte sich sein IntactGP-Teamkollege Binder, der es trotz seiner Long-Lap-Penalty auf den 15. Platz schaffte.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.