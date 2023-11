Moto2-Rennen Valencia: Fermin Aldeguer dominiert auch das Saisonfinale

Fermin Aldeguer hat sein viertes Moto2-Rennen hintereinander gewonnen. Der Boscoscuro-Fahrer dominierte das Saisonfinale 2023 in Valencia und eroberte noch WM-Platz drei. Auf heimischem Boden standen drei Spanier auf dem Podest. Aron Canet wurde Zweiter und Alonso Lopez Dritter.

Aldeguer ist erst der zweite Fahrer in der modernen Moto2-Geschichte, der vier Rennen in Folge gewonnen hat. Toni Elias ist das in der Premierensaison 2010 gelungen.

"Ich bin sehr glücklich", jubelt der 18-Jährige. "Vor diesen unglaublichen Fans hier das Rennen bei meinem Heim-Grand-Prix zu gewinnen, beschert mir ein unglaubliches Gefühl. Ich möchte mich bei allen bedanken. Ich habe die Saison als Gesamtdritter beendet, was unglaublich ist."

Beim Start zum Rennen über 22 Runden setzte sich Aldeguer vor Canet und Marcos Ramirez an die Spitze. In Kurve 4 kam es zu einem brenzligen Unfall. Sergio Garcia stürzte per Highsider und wurde von Izan Guevara im Bereich der Hüfte getroffen. Garcia ging es soweit gut.

Für Checks wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Auch Celestino Vietti war in diesen Unfall verwickelt und musste ins Kiesbett ausweichen. Der Italiener konnte weiterfahren. Am Ende von Runde 1 verabschiedete sich Kohta Nozane durch einen Sturz in der Zielkurve aus dem Rennen.

Für Lukas Tulovic war sein letztes Moto2-Rennen zu Beginn der fünften Runde vorbei. Der Deutsche schied durch Sturz in Kurve 1 aus. Im nächsten Jahr wird Tulovic für IntactGP in der MotoE an den Start gehen, wie das Team am Sonntag bekannt gegeben hat.

An der Spitze hielt Aldeguer das Tempo hoch, aber Canet konnte seinem Landsmann zunächst folgen. Aldeguer fuhr wie in den vergangenen Wochen fehlerfrei und schüttelte Canet nach zehn Runden um eine knappe Sekunde aus seinem Windschatten.

Canets Rückstand wuchs kontinuierlich an. Nach 15 Runden hatte Aldeguer schon knappe drei Sekunden Vorsprung. Aldeguer fuhr einmal mehr komplett in seiner eigenen Liga und spulte konstante 1:33er-Rundenzeiten ab. Im Ziel betrug sein Vorsprung vier Sekunden.

"Zu Rennbeginn fühlte ich mich richtig gut", sagt Canet. "Ich gab 100 Prozent, doch es hat nicht gereicht. Gegen Rennende war der Hinterreifen komplett am Ende. Doch ich bin froh, die Saison mit einem Podium zu beenden. Es ist mein erstes WM-Podium hier in Valencia."

Im Verfolgerfeld gab es einen spannenden Kampf um den letzten Podestplatz. Lopez drückte sich zuerst an Jake Dixon vorbei und anschließend auch an Ramirez. Der Teamkollege von Aldeguer schob sich damit auf Platz drei.

Aber Ramirez blieb dran und machte bis zum Schluss Druck und attackierte in der letzten Kurve. Lopez und Ramirez rasten Seite an Seite auf die Zielflagge zu. Auf dem Strich hatte Lopez minimale 0,021 Sekunden Vorsprung und stand als Dritter auf dem Podest.

Vierter wurde Somkiat Chantra. Dixon verlor mit Platz fünf WM-Rang drei an Aldeguer. Sam Lowes verabschiedete sich mit Rang sechs in die Superbike-WM. Die Top 10 komplettierten Joe Roberts, Dennis Foggia und Albert Arenas.

Von Weltmeister Pedro Acosta war beim Saisonfinale nicht viel zu sehen. Der nächstjährige MotoGP-Fahrer hatte im Bereich um Platz 13 zu kämpfen. Schließlich kam Acosta hinter Ai Ogura als Zwölfter ins Ziel.

Das IntactGP-Team ging beim letzten Rennen leer aus. Darryn Binder sah die Zielflagge als 20. außerhalb der WM-Punkteränge.

Für Dunlop war es das letzte Rennen in der Weltmeisterschaft. Am Montag steht für die Moto2-Klasse in Valencia ein Testtag auf dem Programm. Die Teams und Fahrer werden mit dem neuen Reifenpartner Pirelli fahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.