Moto2 Sachsenring FT1 2022: Fernandez Schnellster, Schrötter Elfter

In einem ereignisreichen ersten Moto2-Training für den Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring sicherte sich Augusto Fernandez die Bestzeit. Marcel Schrötter war zu Beginn im Spitzenfeld dabei. Der Lokalmatador steigerte sich dann aber nicht und beendete die erste Session als Elfter.

Bei herrlichem Sommerwetter begann das Training turbulent. Tony Arbolino stürzte gleich in seiner Aufwärmrunde. Im ersten Run erwischte es Albert Arenas in Kurve 1. Der Spanier fuhr geradeaus und kippte im Kiesbett um. Wenig später stürzte dort auch Fermin Aldeguer.

Auch Celestino Vietti hatte einen Ausritt durch ein Kiesbett. Der WM-Führende blieb bei seiner Rodeo-Einlage aber auf der Kalex sitzen. Als die letzten zehn Minuten begannen, flog Rookie Keminth Kubo in der schnellen Kurve 11 ab.

Wenige Augenblicke später erwischte es Barry Baltus in Kurve 8, ebenfalls in einer sehr schnellen Kurve. Baltus wurde auf einer Trage weggebracht und musste für Checks ins Medical Center. Praktisch gleichzeitig stürzte Niccolo Antonelli in Kurve 12 und sorgte dort für gelbe Flaggen.

Manuel Gonzalez verbremste sich in der Schlussphase vor Kurve 1 und räuberte durchs Kiesbett. Alonso Lopez stürzte kurz vor Trainingsende in Kurve 13. Eine große Zeitenjagd blieb in den letzten zehn Minuten auch in der mittleren Klasse aus.

Mit 1:24.422 Minuten fuhr Fernandez die mit Abstand schnellste Runde. Der Spanier war um vier Zehntelsekunden schneller als Lopez. Ab Platz zwei waren die Zeitabstände gewohnt eng. Aron Canet, Filip Salac und Arenas waren in den Top 5 zu finden.

Dahinter belegten Cameron Beaubier, Sam Lowes, Pedro Acosta, Jake Dixon und Aldeguer die Plätze sechs bis zehn. Schrötter drehte am Vormittag 18 Runden. Seine persönliche Bestzeit erzielte er in seinem achten Umlauf. Schlussendlich betrug sein Rückstand eine Sekunde.

Die Top 2 in der WM-Wertung waren nicht im vorderen Teil des Feldes zu finden. Ai Ogura und Vietti belegten die Positionen 20 und 21. Ihr Rückstand auf die Spitze betrug 1,7 Sekunden.

Das zweite Moto2-Training beginnt um 15:10 Uhr.

