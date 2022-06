Moto2 Sachsenring FT2 2022: Marcel Schrötter verbessert sich in die Top 10 Augusto Fernandez vor Pedro Acosta im zweiten Training - Marcel Schrötter auf Platz sieben - Celestino Vietti und Ai Ogura am Freitag in Deutschland nicht in den Top 20

Autor: Gerald Dirnbeck Audio-Player laden Drei Spanier hatten im zweiten Moto2-Training für den Grand Prix von Deutschland auf dem Sachsenring die Nase vorne. Vor allem Augusto Fernandez bestimmte den Tag. Nachdem er schon am Vormittag Schnellster war, legte er in der zweiten Session nach. Fernandez verbesserte die Bestzeit auf 1:24.023 Minuten. Damit war er um eine knappe halbe Sekunde schneller als sein Ajo-Teamkollege Pedro Acosta. Fermin Aldeguer setzte sich mit dem Boscoscuro-Chassis in Szene und belegte Platz drei. Am Nachmittag wurden bei der mittleren Klasse fast 50 Grad Celsius Asphalttemperatur gemessen. Der Fokus der Fahrer lag darauf, eine hohe Rennpace zu fahren und den Reifenverschleiß unter Kontrolle zu halten. Viele verbesserten auch gleich zu Beginn ihre Vormittagszeiten. Es war ein ruhiges Training ohne großer Zwischenfälle. Die Fahrer spulten fleißig ihre Runden ab. Erst in den finalen zehn Minuten gab es den ersten Sturz. Routinier Simone Corsi war in Kurve 1 das Vorderrad eingeklappt. Keine Probleme hatte Sam Lowes, der die viertschnellste Zeit fuhr. Jake Dixon folgte als Fünfter. Somit waren drei Spanier und zwei Briten in den Top 5 zu finden. Marcos Ramirez gab es den nächsten Spanier an der sechsten Stelle. Marcel Schrötter verbesserte sich im Vergleich zum Vormittag und wurde in seiner besten Runde mit 1:24.633 Minuten gestoppt. Damit hatte der Deutsche sechs Zehntelsekunden Rückstand auf die Spitze. Sein Ziel ist ein Podestplatz beim Heimrennen. Hinter Schrötter rundeten Alonso Lopez, Lorenzo Dalla Porta und Joe Roberts die Top 10 ab. Die weiteren vorläufigen Q2-Plätze halten Aron Canet, Albert Arenas, Filip Salac und Jorge Navarro. Für die Topfahrer in der WM-Wertung war es ein schwieriger Freitag. Moto2-Ergebnis Sachsenring: 1. Freies Training

2. Freies Training Celestino Vietti fehlten eineinhalb Sekunden auf die Spitze. Damit war der WM-Führende nur an der 24. Stelle zu finden. Auch Ai Ogura, der als WM-Zweiter nach Sachsen gekommen ist, fuhr nur auf Position 21. Das dritte Moto2-Training beginnt am Samstag um 10:55 Uhr. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.