Moto2 Sepang 2023: So wird Pedro Acosta vorzeitig Weltmeister

Während der WM-Kampf in den Klassen MotoGP und Moto3 noch offen ist auch am Wochenende noch nicht entschieden werden kann, gibt es in der Moto2-Klasse die Situation, dass der Weltmeister der Saison 2023 schon am Wochenende feststehen kann.

Beim Grand Prix von Malaysia in Sepang hat Pedro Acosta seinen ersten Matchball für den Gewinn der Moto2-WM. Der 19-jährige Spanier im Team von Aki Ajo tritt mit 63 Punkten Vorsprung auf seinen einzigen verbliebenen WM-Rivalen an. Dieser einzige Rivale ist Tony Arbolino, der für Marc VDS fährt.

Weil es im Anschluss an das Malaysia-Wochenende nur noch zwei weitere Rennwochenenden in dieser Saison gibt (Lusail in Katar und Valencia in Spanien), ergibt sich für Acosta mit seinem 63-Punkte-Polster folgende Ausgangssituation.

Acosta wird schon in Sepang der Moto2-Weltmeister 2023, wenn:

- er auf P1, P2, P3 oder P4 ins Ziel kommt

- er P5, P6, P7, P8 oder P9 belegt und Arbolino gleichzeitig nicht gewinnt

- er P10, P11, P12 oder P13 belegt und Arbolino gleichzeitig nicht P1 oder P2 belegt

- Arbolino nicht auf das Podium fährt

Für den Fall, dass Acosta in Sepang nicht in die Punkteränge kommt und Arbolino den dritten Platz belegt, kann es maximal noch zum Punktegleichstand kommen. Dafür müsste Arbolino die letzten beiden Saisonrennen gewinnen und Acosta müsste auch dort jeweils ohne Punkte bleiben. Selbst in diesem Fall aber kann die Anzahl von Acostas Saisonsiegen (sieben) von Arbolino nicht mehr übertroffen werden. Der Italiener steht aktuell bei zwei Saisonsiegen.

Stellt Pedro Acosta den WM-Titel schon am Sonntag in Sepang sicher, dann macht er sich zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte der Moto2-WM. Eingeführt wurde diese Klasse im Jahr 2010 als Nachfolger für die 250er-Klasse.

Tony Arbolino muss in Sepang auf das Podium, um die WM-Entscheidung zu vertagen Foto: Motorsport Images

Am Sonntag wird Acosta 19 Jahre und 171 Tage alt sein. Damit wäre er der jüngste Moto2-Weltmeister. Zählt man die Geschichte der 250er-Klasse (1949 bis 2009) hinzu, dann wäre er der zweitjüngste Weltmeister. Der jüngste 250er-Weltmeister aller Zeiten war Dani Pedrosa. Er errang den WM-Titel in der Saison 2004 im Alter von 19 Jahren und 18 Tagen.

Was Pedro Acosta betrifft, so hat er für 2024 bereits einen Vertrag in der Königsklasse MotoGP in der Tasche. Im Tech3-GasGas-Team wird er der neue Teamkollege von Augusto Fernandez, dem Moto2-Weltmeister von 2022.

Fernandez ist in der MotoGP-Saison 2023 der einzige Rookie. Acosta wird in der MotoGP-Saison 2024 der einzige Rookie sein, sofern es nicht bei der Vergabe des einzigen noch offenen Platzes (Nachfolger für Marc Marquez im Honda-Werksteam) noch eine faustdicke Überraschung gibt.

