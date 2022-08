Moto2 Silverstone FT2: Fernandez vor Dixon, Schrötter in den Top 10 Augusto Fernandez toppt den Moto2-Freitag in Silverstone vor Lokalmatador Jake Dixon, der spät stürzt - Marcel Schrötter schafft es am Nachtmittag in die Top 10

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Augusto Fernandez hat sich im zweiten Freien Training der Moto2 in Silverstone knapp gegen Jake Dixon durchgesetzt. Mit einer Bestzeit von 2:04.573 Minuten war er 0,187 Sekunden schneller. Die beiden Kalex-Piloten blieben als Einzige am Freitag unter 2:05 Minuten. Wie schon im ersten Freien Training waren Dixon und Fernandez in einer eigenen Liga unterwegs. Der Drittplatzierte Alonso Lopez, erneut bester Boscoscuro-Pilot, hatte auf die beiden bereits mehr als eine halbe Sekunde Rückstand. Anders als am Vormittag hatte aber diesmal nicht Dixon, sondern Fernandez die Nase vorn, was auch an einem späten Sturz des Briten lag. Auf Bestzeitkurs liegend ging Dixon in Kurve 13 zu Boden und konnte die Session daraufhin nicht mehr beenden. Hinter den Top-3-Fahrern reihten sich am Freitag Tony Arbolino und Albert Arenas ein. Filip Salac wurde Sechster vor Ai Ogura. Cameron Beaubier, Celestino Vietti und Marcel Schrötter komplettierten die Top 10. Dem Deutschen fehlte am Ende gut eine Sekunde auf die Tagesbestzeit von Fernandez. Neben Dixon stürzten im Verlauf der Nachmittagssession auch Keminth Okubo und Aron Canet. Letzterer belegte im Klassement Rang 13 hinter Bo Bendsneyder und Joe Roberts. Als 14. wäre Fermin Aldeguer nach jetzigem Stand der letzte Fahrer, der den direkten Einzug in die zweite Qualifying-Session schafft. Sam Lowes konnte nach seinem Crash am Vormittag nicht mehr auf die Strecke gehen. Der Brite kugelte sich die linke Schulter aus und muss das restliche Wochenende aussitzen. Mit Bildmaterial von Motorsport Images. geteilte inhalte Bet here Bet now Bet here Bet now Vorheriger Artikel Moto2 Silverstone FT1: Jake Dixon fährt auf Heimstrecke Bestzeit geteilte inhalte