Moto2 Spielberg (2) FT2: Bezzecchi am heißen Nachmittag mit bester Pace

Das zweite Freie Training der Moto2-Klasse beim Grand Prix der Steiermark in Spielberg ging bei Sonnenschein über die Bühne. Es wurden am Nachmittag Asphalttemperaturen von etwas mehr als 50 Grad Celsius gemessen. Deswegen konnten nicht alle Fahrer ihre Vormittagszeiten verbessern.

Marco Bezzecchi (Kalex) zeigte eine konstant gute Pace und stellte in FT2 mit 1:29.092 Minuten die Bestzeit auf. Remy Gardner (Kalex) war nur um den Hauch von 0,042 Sekunden langsamer. Platz drei ging an Jorge Navarro mit dem Speed-Up-Chassis (zum FT2-Ergebnis).

Die Zeiten im Spitzenfeld waren langsamer als im ersten Training. Die ersten elf Fahrer blieben im Gesamtergebnis unverändert. Somit war Sam Lowes (Kalex) mit 1:28.733 Minuten der Schnellste am heutigen Freitag. Gardner und Jorge Martin (Kalex) komplettierten die Top 3.

Marcel Schrötter (Kalex) beendete das zweite Training auf dem neunten Platz. Auch der Deutsche kam nicht an seine Vormittagszeit heran. Als Zehnter wäre Schrötter im Gesamtergebnis derzeit dennoch direkt für Q2 qualifiziert.

Marcel Schrötter ist am Freitag in den wichtigen Top 14 vertreten Foto: Motorsport Images

Auch Schrötters IntactGP-Teamkollege Tom Lüthi ist Stand Freitag in Q2. Der Schweizer kam ebenfalls nicht an seine FT1-Zeit heran, ist aber als 13. dennoch in den wichtigen Top 14. Der erste Fahrer, der seine Vormittagszeit verbessern konnte, war Navarro.

Dominique Aegerter, der auch an diesem Wochenende Jesko Raffin im NTS-Team vertritt, blieb ebenfalls über seiner FT1-Zeit. Der zweite Schweizer im Feld hält im Gesamtergebnis den 18. Platz. Aegerter war wieder schneller als sein Teamkollege Bo Bendsneyder.

Im Nachmittagstraining gab es einige Ausrutscher. Martin und Lorenzo Baldassarri kamen in Kurve 4 von der Strecke ab und pflügten durch das Kiesbett. Aron Canet stürzte kurz vor Trainingsende in Kurve 1 von seiner Speed Up.

Die Moto2-Klasse ist am Samstag um 10:55 Uhr für das dritte Freie Training das nächste Mal auf der Strecke. Das Qualifying beginnt morgen um 15:10 Uhr.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.