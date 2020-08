Moto2 Spielberg (2): Rookie Canet stürmt zur Pole, nur Startplatz 21 für Schrötter

Überraschung im Qualifying der Moto2: Rookie Aron Canet lässt die erfahrene Konkurrenz stehen und feiert mit Speed-up seine erste Pole-Position in der mittleren WM-Klasse. Mit einer Bestzeit von 1:28.787 Minuten setzte sich der Spanier gegen den Trainingsschnellsten Jorge Martin (Kalex/+0,118 Sekunden) durch.

Dritter wurde Tetsuta Nagashima (Kalex), der nach den ersten drei Trainings nur auf Platz 16 rangierte und deshalb in Q1 antreten musste. Doch der Sieger von Katar nutzte die Chance, schaffte es eine Runde weiter und kämpfte sich in Q2 schließlich bis in die erste Startreihe vor. Auf die Pole-Zeit fehlten ihm 0,370 Sekunden.

In der zweiten Reihe stehen mit Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi und Remy Gardner drei weitere Kalex-Piloten. Letzterer stürzte im Verlauf des Qualifyings, erreichte aber trotzdem Platz sechs. Tom Lüthi (Kalex) beendete das Qualifying als Siebter zeitgleich mit Markenkollege Hector Garzo, der an achter Stelle gewertet wurde.

Die beiden letzten Plätze in den Top 10 sicherten sich Jorge Navarro (Speed-up) und Nicolo Bulega (Kalex). Sam Lowes, am Freitag noch Schnellster, kam diesmal nicht über Platz elf hinaus. Der Kalex-Pilot war im dritten Freien Training schwer gestürzt, sein Motorrad stand kurzzeitig in Flammen. Ernsthaft verletzt sich Lowes aber nicht.

Ein Qualifying zum Vergessen erlebte Marcel Schrötter. Der Deutsche kam nicht über Q1 hinaus und belegte dort den siebten Platz. Am Ende fehlten zwar nur wenige Zehntel auf die Top 4, trotzdem bedeutet das Startplatz 21 im morgigen Rennen. Nach dem Podesterfolg in Spielberg 1 ist das eine große Enttäuschung für den Kalex-Piloten.

