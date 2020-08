Moto2 Spielberg FT2: Lowes knapp vor Martin, Schrötter steigert sich deutlich

Sam Lowes (Kalex) hat sich beim Grand Prix von Österreich auch im FT2 die Bestzeit gesichert. Der Brite, der im FT1 mit einer 1:29.133er-Runde die Spitze übernehmen konnte, schraubte seine eigene Bestzeit im FT2 auf 1:28.985 Minuten herunter.

Zu Beginn waren die Bedingungen in Spielberg alles andere als optimal. Nach dem Regenschauer im FT2 der Moto3 trocknete der Kurs im Laufe des FT2 der Moto3 aber so stark ab, dass sich einige Fahrer im Vergleich zum Vormittag steigern konnten.

Jorge Martin (Kalex) verpasste die Tages-Bestzeit um gerade einmal 0,010 Sekunden. Der Spanier war damit erster Verfolger von Sam Lowes. Jake Dixon (Kalex) komplettierte im FT2 die Top 3. Dahinter folgten Augusto Fernandez und Joe Roberts (beide Kalex).

Marcel Schrötter landete im FT2 auf der achten Position und hatte 0,593 Sekunden Rückstand. In der kombinierten Wertung schaffte es Schrötter dennoch nicht in die Top 14 und muss am Samstagnachmittag im Q1 antreten, sollte er sich im FT3 am Vormittag nicht steigern können. Und auch Intact-Teamkollege Tom Lüthi liegt nach den beiden Freitags-Trainings außerhalb der Top 14.

