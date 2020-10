Moto2-Team American Racing verpflichtet MotoAmerica-Champion Beaubier

Das Moto2-Team American Racing, für das in der laufenden Saison 2020 Marcos Ramirez und Joe Roberts in den Lenker greifen, hat sich auf den Nachfolger für den zum Italtrans-Team wechselnden Roberts festgelegt. Es handelt sich um Cameron Beaubier, der vor wenigen Tagen in Indianapolis vorzeitig seinen fünften MotoAmerica-Titel in sechs Jahren unter Dach und Fach gebracht hat.

Abgesehen von der Saison 2017, als Suzuki-Pilot Toni Elias den Titel errang, hat Beaubier mit Yamaha die US-Superbike-Meisterschaft seit 2015 dominiert. Für 2021 kehrt der Kalifornier von der nationalen auf die internationale Bühne zurück, um für American Racing seine erste volle Moto2-Saison zu fahren.

Bereits im Jahr 2009 fuhr Beaubier in der WM, damals in der 125er-Klasse als Teamkollege von Marc Marquez im KTM-Werksteam. Die Gesamtwertung aber schloss er mit nur drei WM-Punkten auf dem enttäuschenden 29. Platz ab. Abgesehen davon bestritt Beaubier im Jahr 2016 das Rennwochenende der Superbike-WM in Donington. Im Yamaha-Team war der US-Amerikaner damals einmalig Ersatz für den verletzten Stammfahrer Sylvain Guintoli und fuhr im zweiten Lauf in die Top 10.

Dass Beaubier nun nach fünf MotoAmerica-Titeln auf die WM-Bühne zurückkehrt, ist Wasser auf die Mühlen von Wayne Rainey. In seiner Funktion als MotoAmerica-Boss arbeitet der dreimalige 500er-Weltmeister mit der Dorna zusammen und ist bestrebt, Nachwuchstalente aus Amerika nach Europa zu bringen.

Den bislang letzten Sieg eines US-Amerikaners in einer Klasse der Motorrad-Weltmeisterschaft errang Ben Spies im Juni 2011 beim MotoGP-Rennen in Assen. Den bislang letzten WM-Titel errang Nicky Hayden in der MotoGP-Saison 2006. Was Beaubier betrifft, so wird er in der Moto2-Saison 2021 bei American Racing Teamkollege des Spaniers Marcos Ramirez, der dem Team erhalten bleibt.

Mit Bildmaterial von Yamaha Racing.