Moto2-Titel 2024: Ai Ogura kommt 2025 als Weltmeister in die Königsklasse

Für Ai Ogura waren die Sommer- und Herbstmonate des Jahres 2024 eine ausgesprochen erfreuliche Zeit. Nachdem der 23-jährige Japaner bereits seit Mitte August Gewissheit hat, dass sein Aufstieg in die Königsklasse MotoGP feststeht, hat er nun Ende Oktober als Krönung noch den WM-Titel in der Moto2-Klasse obendrauf gesetzt.

Beim Grand Prix von Thailand in Buriram genügte Ogura am Sonntag ein zweiter Platz, um vorzeitig als Moto2-Weltmeister des Jahres 2024 festzustehen. Eingefahren hat er den Titel im MSI-Team auf einer Boscoscuro, mit der er es bislang auf drei Saisonsiege (Barcelona, Assen, Misano 1) gebracht hat.

Obwohl Ogura zu einem Rennen der Saison 2024 gar nicht angetreten ist (Spielberg nach Sturz im Samstagstraining), hat er den WM-Titel schon am drittletzten Rennwochenende sichergestellt. Den Ausschlag dafür gab nicht zuletzt seine überragende Konstanz. Bei den 17 Rennen, die er im bisherigen Saisonverlauf bestritten hat, ist Ogura 16 Mal in den Top 8 ins Ziel gekommen.

"Ich habe gar keine Worte! Es ist einfach nur unglaublich!", so der neue Weltmeister im Parc Ferme in Buriram. "Was mir durch den Kopf gegangen ist? All die Gesichter, mit denen ich in meiner Karriere gearbeitet habe. Damit meine ich sowohl mein aktuelles Team als auch vorher schon im [Asia Talent] Cup, in der CEV, in der Moto3-WM. Ich kann mich gar nicht genug bei allen bedanken. Es fühlt sich einfach nur überwältigend an. Ich habe gar keine Worte dafür, außer dass ich so glücklich bin!"

Oguras Crewchief im MSI-Team ist Norman Rank aus Deutschland, mit dem er den WM-Titel noch auf der Auslaufrunde in Buriram feierte.

Oguras schärfster Gegner im Kampf um den Moto2-Titel 2024 war monatelang sein eigener Teamkollege Sergio Garcia. Dank zweier früher Saisonsiege war es Garcia, der die Gesamtwertung lange Zeit anführte. Doch seit der Spanier im Sommer erfahren hat, dass es für ihn selber mit einem Aufstieg in die MotoGP-Klasse zumindest für 2025 nicht klappen wird, ist er in ein Formtief gefallen.

Aus diesem Formtief hat sich Garcia bis heute nicht erholt. Aktuell ist er nur noch Tabellendritter. Abgesehen von Ogura und Garcia haben im bisherigen Verlauf der Moto2-Saison noch vier andere Piloten mehr als einen Saisonsieg erzielt: Aron Canet (Fantic-Kalex), Fermin Aldeguer (Speed-Up-Boscoscuro), Jake Dixon (Aspar-Kalex) und Celestino Vietti (Ajo-Kalex).

Ai Ogura ist Japans erster Motorrad-Weltmeister seit 15 Jahren Foto: Motorsport Images

Was Ai Ogura betrifft, so ist er in der Geschichte der Motorrad-WM der erste Weltmeister aus Japan seit 15 Jahren. Sein Vorgänger Hiroshi Aoyama errang in der Saison 2009 den letzten WM-Titel in der Geschichte der 250er-Klasse. In den Jahren 2018 bis 2023 war Aoyama als Teamchef im Honda Team Asia der Boss von Ogura.

Neben Ogura und Aoyama haben es in der Motorrad-WM noch vier andere Japaner auf einen oder mehrere WM-Titel gebracht. Der erste war Tetsuya Harada in der Saison 1993 der 250er-Klasse. Es folgten Kazuto Sakata als 125er-Weltmeister 1994 und 1998, Haruchika Aoki als 125er-Weltmeister 1995 und 1996, sowie Daijiro Kato als 250er-Weltmeister 2001. In der Königsklasse hat es noch keinen japanischen Weltmeister gegeben (in der Superbike-WM übrigens auch nicht).

Für Japans neuesten Weltmeister Ai Ogura steht fest, dass er bis mindestens Ende 2026 in der MotoGP-Klasse fahren wird. Sein im August bekanntgegebener Zweijahresvertrag ist vereinbart mit Trackhouse Racing, dem zweiten Aprilia-Team im Feld der Königsklasse. Im Rennstall aus den USA wird Ogura der Nachfolger von Miguel Oliveira und der neue Teamkollege von Raul Fernandez (Warum sich Trackhouse für Ai Ogura und gegen Joe Roberts entschieden hat).

2025 und 2026 fährt Ai Ogura für Trackhouse-Aprilia in der MotoGP-Klasse Foto: Motorsport Images

Ai Ogura steht in der Moto2-Saison 2024 als Weltmeister fest. Er ist aber nicht der einzige, der 2025 in die MotoGP-Klasse aufsteigen wird. Denn auch Fermin Aldeguer und Somkiat Chantra haben einen Vertrag in der Tasche, der den Klassenaufstieg bedeutet.

Aldeguer wird bei Gresini-Ducati der Nachfolger von Marc Marquez und der neue Teamkollege von Alex Marquez. Chantra wird bei LCR-Honda der Nachfolger von Takaaki Nakagami und der neue Teamkollege von Johann Zarco (Übersicht: Fahrer und Teams für die MotoGP-Saison 2025).