Moto2 Valencia 2019: Binder unterbietet eigene Bestmarke, Schrötter in Q1

Brad Binder (KTM) gibt beim Rennwochenende in Valencia weiter das Tempo vor. Nach der dominanten Bestzeit im FT2 am Freitagnachmittag setzte sich Binder auch im FT3 an die Spitze. Er war der einzige Fahrer, der die Freitags-Bestzeit (1:34.622 Minuten) unterbieten konnte. Die Uhr blieb im FT3 bei 1:34.463 Minuten stehen.

Speed-Up-Pilot Fabio di Giannantonio war mit 0,214 Sekunden Rückstand erster Verfolger. Dahinter folgten die Kalex-Piloten Augusto Fernandez und Tom Lüthi. Stefano Manzi bestätigte mit seiner MV Agusta die starke Form vom Freitag und beendete das FT3 in den Top 5.

Ebenfalls direkt für das Q2 qualifizieren konnten sich Sam Lowes (Kalex), Jorge Navarro (Speed Up), Alex Marquez, Mattia Pasini, Xavi Vierge, Remy Gardner, Luca Marini und Andrea Locatelli (alle Kalex). Weltmeister Marquez stürzte im FT3, konnte sich aber immerhin in den Top 14 halten.

Marcel Schrötter (Kalex) verpasste die direkte Qualifikation für das Q2 und fand sich nur auf der 17. Position wieder. Und auch seine Landsmänner Philipp Öttl und Lukas Tulovic (beide KTM) müssen im Q1 antreten. Öttl wurde 27., Tulovic beendete das FT3 auf der 31. Position.

Das Q1 beginnt um 15:05 Uhr. Der Start des Q2 erfolgt um 15:30 Uhr.

