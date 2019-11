Moto2 Valencia 2019: Brad Binder im FT2 vorn, Marcel Schrötter Elfter

Brad Binder (KTM) hat sich beim Saisonfinale in Valencia mit einer souveränen Bestzeit im FT2 an die Spitze der Tageswertung geschoben. Binder umrundete den Kurs in 1:34.622 Minuten und war der einzige Fahrer mit einer 1:34er-Zeit.

Binder nahm seinen Verfolgern 0,576 Sekunden ab. Bemerkenswert: Die Lücke von Position eins zu Position zwei war größer als die Lücke zwischen dem Zweiten und dem Fahrer auf der 16. Position.

Augusto Fernandez (Kalex) war im FT2 erster Verfolger von Binder. Fabio di Giannantonio (Speed Up) machte die Markenvielfalt an der Spitze komplett. Somit schafften es drei verschiedene Hersteller in die Top 3. Sam Lowes (Kalex) wurde Vierter vor FT1-Spitzenreiter Stefano Manzi (MV Agusta), der trotz einer Steigerung auf die fünfte Position zurückfiel.

Das Intact-Duo steigerte sich im FT2 deutlich. Tom Lüthi (Kalex) schaffte als Neunter den Sprung in die Top 10. Teamkollege Marcel Schrötter war als Elfter minimal langsamer, befindet sich aber auch auf einem der provisorischen Q2-Plätze. Weltmeister Alex Marquez (Kalex) rutschte im FT2 auf die 13. Position zurück.

Philipp Öttl und Lukas Tulovic (beide KTM) fanden sich am Nachmittag außerhalb der Top 25 wieder. Öttl hatte als 26. bereits 1,887 Sekunden Rückstand. Tulovic war eine weitere Zehntelsekunde langsamer.

