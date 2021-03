Moto2-Vorsaisontest 2021 in Katar: Sam Lowes P1 - Schrötter verpasst Top 15

Auf dem Losail International Circuit in Katar testeten dieser Tage neben den Moto3-Teams auch die Teams der Moto2-WM in Vorbereitung auf die am kommenden Wochenende an gleicher Stelle beginnende Rennsaison 2021. Für beide Klassen standen von Freitag bis Sonntag drei Testtage mit jeweils drei Sessions auf dem Programm, wobei nicht alle Fahrer von jeder einzelnen Session Gebrauch machten.

Im Moto2-Feld geht die Testbestzeit an Sam Lowes (Marc-VDS-Kalex), nachdem sich zuvor auch Remy Gardner (Ajo-Kalex) und Xavi Vierge (Petronas-Kalex) je eine Tagesbestzeit gesichert hatten. In der kombinierten Zeitenliste aber fehlen Gardner 0,048 Sekunden und Vierge 0,177 Sekunden auf die 1:58.655 Minuten, die Lowes in der letzten der insgesamt neun Sessions hinlegte.

"Ehrlich gesagt bin ich selber überrascht", gibt Lowes gegenüber 'MotoGP.com' zu und erklärt, warum: "Wir haben uns eigentlich auf die Rennabstimmung konzentriert und sind vordergründig Longruns gefahren. Ich bin mir sicher, dass das auf die meisten Fahrer zutrifft. In der letzten Session wollten wir dann einfach mal sehen, wo wir stehen. Ich glaube, das Rennwochenende könnte richtig interessant werden."

Enge Spitzengruppe - Rookies solide

Raul Fernandez: Als schnellster Rookie fuhr der Ajo-Pilot in die Top 10 Foto: Motorsport Images

Marco Bezzecchi (VR46-Kalex) kam sogar bis auf 0,013 Sekunden an die Bestzeit von Lowes heran und schloss den Test damit auf P2 vor Gardner (3.) und Vierge (5.) ab. Zwischen die Schnellsten der beiden Vortage schob sich noch Vierges Petronas-Teamkollege Jake Dixon auf P4.

Übrigens: Die Speed-Up-Bikes, die sowohl vom Speed-Up-Team als auch vom Aspar-Team eingesetzt werden, heißen in diesem Jahr aus Marketing-Gründen nicht mehr Speed Up, sondern Boscoscuro. Mit der neuen Bezeichnung fuhren Aaron Canet und Jorge Navarro als die beiden schnellsten der insgesamt vier Boscoscuro-Piloten in die Top 10.

MotoAmerica-Champion Cameron Beaubier steigerte sich stetig und schloss auf P15 ab Foto: Motorsport Images

Ebenfalls in den Top 10 schloss Raul Fernandez (Ajo-Kalex) als schnellster Rookie ab. In Summe gibt es im Starterfeld für die Moto2-WM 2021 sage und schreibe acht Rookies, wobei Moto3-Weltmeiser Albert Arenas (Aspar) und der fünfmalige MotoAmerica-Champion Cameron Beaubier (American Racing) die prominentesten sind. Arenas reihte sich auf P11 direkt hinter Fernandez ein. Beaubier schloss den Test nach kontinuierlicher Steigerung über alle drei Tage auf P15 ab. Dabei fehlten ihm weniger als 0,7 Sekunden auf die Bestzeit von Lowes.

Schrötter und Lüthi tun sich schwer

Die Top 15 verpasst hat indes Marcel Schrötter. Das Hauptaugenmerk des Deutschen galt jeweils der letzten Session des Tages, weil diese späten Sessions den entscheidenden am Rennwochenende am nächsten kommen sollten.

Marcel Schrötter hatte beim Katar-Test zu kämpfen und schloss auf P18 ab Foto: Motorsport Images

Nachdem ihm aber am Samstag mit frischen Reifen keine Schlussattacke gelungen war und er "viel zu weit weg von der Musik" war, was "wirklich sehr überraschend für uns" war, wie Schrötter zugab, lief es auch am Schlusstag nicht besser: P18 im kombinierten Ergebnis aller drei Testtage.

Schrötters neuer Teamkollege Tony Arbolino reihte sich als 16. zwei Positionen vor dem Deutschen ein. Arbolino ist einer der acht Rookies im Feld.

Tom Lüthi geht nach zwei Jahren für Intact nun für das SAG-Team an den Start Foto: Motorsport Images

Alles andere als ein Rookie ist Tom Lüthi. Der Schweizer, der sein Debüt in der mittleren WM-Klasse bereits im Jahr 2007 gab (damals noch 250er-Klasse) und der in den vergangenen beiden Jahren bei Intact der Teamkollege von Schrötter war, fährt in der neuen Saison für das SAG-Team. Den Test in Vorbereitung auf sein erstes Rennen im für ihn neuen Rennstall schloss Lüthi im 30-köpfigen Feld auf dem 21. Platz ab. Teamkollege Bo Bendsneyder fuhr als Achter in die Top 10.

Am Ende der Zeitenliste: Hafizh Syahrin, der nach zwei MotoGP-Saisons (2018 und 2019) nun vor seiner zweiten Saison seit Rückkehr in die Moto2-Klasse steht. Für diese hat der Malaysier vom Aspar-Team zum RW-Team gewechselt, wo er auf der NTS Nachfolger von Bendsneyder ist.

Gesamtergebnis Moto2-Test in Losail (Freitag bis Sonntag):

Pos. Fahrer Motorrad Rundenzeit 1 Sam Lowes Kalex 1:58.655 Minuten 2 Marco Bezzecchi Kalex 1:58.668 3 Remy Gardner Kalex 1:58.703 4 Xavi Vierge Kalex 1:58.832 5 Jake Dixon Kalex 1:58.837 6 Aron Canet Boscoscuro 1:58.858 7 Jorge Navarro Boscoscuro 1:58.888 8 Bo Bendsneyder Kalex 1:58.904 9 Nicolo Bulega Kalex 1:58.975 10 Raul Fernandez Kalex 1:59.030 11 Albert Arenas Boscoscuro 1:59.082 12 Joe Roberts Kalex 1:59.245 13 Stefano Manzi Kalex 1:59.331 14 Ai Ogura Kalex 1:59.334 15 Cameron Beaubier Kalex 1:59.350 16 Tony Arbolino Kalex 1:59.360 17 Augusto Fernandez Kalex 1:59.468 18 Marcel Schrötter Kalex 1:59.473 19 Fabio Di Giannantonio Kalex 1:59.521 20 Hector Garzo Kalex 1:59.536 21 Tom Lüthi Kalex 1:59.644 22 Somkiat Chantra Kalex 1:59.676 23 Marcos Ramirez Kalex 1:59.703 24 Lorenzo Baldassarri MV Agusta 1:59.731 25 Simone Corsi MV Agusta 1:59.762 26 Celestino Vietti Kalex 1:59.908 27 Lorenzo Dalla Porta Kalex 1:59.969 28 Yari Montella Boscoscuro 2:00.116 29 Barry Baltus NTS 2:00.503 30 Hafizh Syahrin NTS 2:00.873

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.