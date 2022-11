"Nochmal alles geben" - Marcel Schrötter will beim Abschied glänzen

Audio-Player laden

Marcel Schrötter steht vor seinem letzten Wochenende als Grand-Prix-Pilot. Der 29 Jahre alte Landsberger wird beim Saisonfinale in Valencia zum letzten Mal für das IntactGP-Team in der Moto2-WM antreten und sich danach in Richtung Supersport-WM verabschieden. Es steht ein emotionaler Abschied bevor.

"Ich freue mich auf Valencia, auch wenn es mein allerletztes Moto2-Rennen sein wird. Ich bin natürlich auch traurig, dass meine Zeit im Team und dieser WM-Kategorie zu Ende geht. Ich bin gespannt, was das Wochenende bereithält", kommentiert Schrötter.

"Ich selbst werde versuchen, das Wochenende gelassener und konzentrierter anzugehen und mich sukzessive heranzuarbeiten", nennt der Kalex-Pilot seine Herangehensweise für das finale Grand-Prix-Wochenende. "Ich werde für das letzte Rennen nochmal alles geben und hoffentlich aus sportlicher Sicht am Sonntag einen schönen Abschluss haben."

In der Moto2-Saison 2019 konnte Marcel Schrötter besonders viel jubeln Foto: LAT

"Zumindest würde das den Abschiedsabend im Team einfach noch schöner machen. Ich bin super motiviert, dieses Wochenende für uns alle im Team zu etwas Besonderem zu machen", so Schrötter.

In der Saison 2008 debütierte Schrötter in der Motorrad-WM und fuhr bei seinem Wildcard-Start in der 125er-Klasse auf dem Sachsenring in die Punkteränge. Im Folgejahr absolvierte Schrötter drei Rennen in der 125er-WM und beendete alle in den Punkten. Mit Platz fünf beim Saisonfinale in Valencia setzte sich Schrötter stark in Szene.

Marcel Schrötter fuhr 2010 seine erste volle Saison in der Motorrad-WM Foto: Honda

Ab 2010 war Schrötter Stammpilot in der Motorrad-WM. Nach zwei Jahren bei den 125ern und einer halben Moto3-Saison erfolgte der Aufstieg in die Moto2-WM. In der mittleren Kategorie schaffte es Schrötter fünf Mal auf das Podium. Am stärksten war der Deutsche in der Saison 2019, als er drei Mal von der Pole startete und drei Top-3-Ergebnisse feierte.

Das IntactGP-Team tritt im kommenden Jahr mit Europameister Lukas Tulovic und Darryn Binder an, der aus der MotoGP in die Moto2-WM kommt.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.