Offiziell: Izan Guevara fährt 2023 Moto2 im Aspar-GasGas-Team

Audio-Player laden

Izan Guevara ist auf dem besten Weg, Moto3-Weltmeister 2022 zu werden. Drei Rennen vor Saisonende hat der Spanier 49 WM-Punkte Vorsprung auf Dennis Foggia. Damit hat Guevara rechnerisch schon beim Grand Prix von Australien den ersten Matchball.

Im nächsten Jahr wird der 18-Jährige in die Moto2-Klasse aufsteigen. Hinter den Kulissen ist schon seit Wochen klar, dass Guevara im Aspar-Team von Jorge Martinez bleiben wird. Martinez vertritt in der Moto2 und in der Moto3 die Marke GasGas.

Nun bestätigte das Aspar-Team offiziell, dass Guevara im nächsten Jahr in der Moto2-Klasse der Teamkollege von Jake Dixon sein wird. "Wir haben Jahre damit verbracht, mit jungen Fahrern an der Basis zu arbeiten, um weiterhin Motorrad-Champions auszubilden", sagt Martinez.

"Nachdem wir drei Jahre lang mit Izan gearbeitet haben, sind wir immer noch von seinem Speed und seiner Fahrweise beeindruckt. Nachdem er mit uns Meister in der Moto3-Junioren-Weltmeisterschaft wurde, kämpft er dieses Jahr um den Moto3-Titel."

"Seine Anpassung und seine Fortschritte sind unaufhaltsam. Wir glauben, dass er sich in der Moto2 sehr gut schlagen kann." Guevara bestreitet 2022 erst seine zweite Saison in der Weltmeisterschaft. Schon in seiner Debütsaison holte er sich seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

In der laufenden Saison hat er bereits fünf Rennen gewonnen und das Stallduell mit seinem Teamkollegen Sergio Garcia klar für sich entschieden. Die Zukunft von Garcia steht auch schon fest. Der Spanier wird im nächsten Jahr ebenfalls in der Moto2-Klasse an den Start gehen.

Die Wege von Aspar und Garcia trennen sich. Garcia erhält von Sito Pons eine Chance. Dort übernimmt Garcia den Platz von Jorge Navarro, der in die Supersport-WM zu Ten Kate wechselt und den Platz von Dominique Aegerter erhält.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.