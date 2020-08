Operation wegen Arm-Pump: Marcel Schrötter wird trotzdem in Brünn fahren

Direkt im Anschluss an das zweite Moto2-Rennen in Jerez fuhr Marcel Schrötter nach Barcelona. Am Dienstag (28. Juli) vergangene Woche besuchte der Deutsche das Universitäts-Krankenhaus Dexeus und wurde von Doktor Xavier Mir operiert.

Nachdem der 27-Jährige immer wieder von Arm-Pump-Problemen geplagt wurde, entschied er sich für den Eingriff am rechten Unterarm. Trotz der post-operativen Schwellung wird Schrötter an diesem Wochenenden in Brünn auf seiner Kalex des IntactGP-Teams sitzen.

"Ich erhole mich so gut es geht von der Operation, aber es braucht natürlich Zeit, bis die Schwellung komplett abgeklungen ist", sagt Schrötter vor dem Start ins Rennwochenende. "Zu 100 Prozent fit werde ich in Brünn sicherlich nicht sein, aber es wird mir möglich sein zu fahren."

"Wir müssen den Freitag abwarten und sehen, wie es funktioniert und wie ich zurechtkomme. Gegebenenfalls werden ich versuchen, mich am Freitag noch weitestgehend zu schonen. Ansonsten freue ich mich, dass es weitergeht."

"Ich hoffe, dass ich beim Fahren keine Schmerzen mehr habe und wieder normal Rennen fahren kann. Ich bin sehr gespannt und freue mich extrem auf Brünn, auch weil es eine Strecke ist, die mir sehr liegt, genau wie die zwei anschließenden Rennen auf dem Red-Bull-Ring."

"Gefühlt sind diese Grand Prix wie kleine Heimrennen, daher freue ich mich besonders auf die nächsten drei Veranstaltungen", blickt Schrötter voraus. Nach Sturz im ersten Jerez-Rennen wurde es im zweiten Lauf Platz zehn. Somit ist er derzeit auf WM-Platz zwölf zu finden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.