Pedro Acosta stiehlt den arrivierten Moto2-Fahrern bei den Tests die Show

Pedro Acosta hat bei den offiziellen Testfahrten in Portimao (Portugal), die vom 19. bis 21. Februar stattgefunden haben, in der Moto2-Klasse sein Talent gezeigt. Der amtierende Moto3-Weltmeister stellte mit 1:41.552 Minuten die absolute Bestzeit auf und blieb damit unter dem offiziellen Rundenrekord der mittleren Klasse.

Der Spanier steht erst vor seiner zweiten Saison in der Weltmeisterschaft. Er ist weiterhin im von KTM unterstützten Team von Aki Ajo. Diese Mannschaft hat im Vorjahr mit Remy Gardner und Raul Fernandez die Moto2 dominiert.

Nun beendete das neue Ajo-Duo auch die offiziellen Testfahrten auf den ersten beiden Plätzen, denn Augusto Fernandez fuhr die zweitschnellste Zeit. Erster Verfolger des Ajo-Duos war Aron Canet, der nun für das Team von Sito Pons an den Start geht.

Aber Acosta stahl den arrivierten Moto2-Fahrern die Show. "Wir sind sehr glücklich mit Pedro", sagt Teamchef Ajo nach Abschluss der Testfahrten. "Er stellt sich sehr rasch auf die Moto2 ein und arbeitet, als hätte er in dieser Klasse viel mehr Erfahrung."

Marcel Schrötter hat an den offiziellen Testtagen gute Rundenzeiten gezeigt. Am letzten Tag brach sich der einzige Deutsche in der Motorrad-WM allerdings einen Mittelhandknochen in der linken Hand. Er wurde bereits operiert und hofft, beim Saisonauftakt in Katar (6. März) dabei zu sein.

Kalex wieder mit den meisten Motorrädern

30 Fahrer sind 2022 in der mittleren Klasse gemeldet. Kalex rüstet wieder die meisten Fahrer aus, nämlich 26. Dazu kommen zwei Boscoscuro-Chassis im Speed-Up-Team sowie zwei MV Agusta der Forward-Mannschaft.

Fermin Aldeguer fährt nun für das Speed-Up-Team Foto: 2022 Dorna Sports

In der kombinierten Zeitenliste aller drei Tage des Portimao-Tests war Fermin Aldeguer mit dem Boscoscuro-Chassis im Spitzenfeld dabei. Marcos Ramirez fehlte mit der MV Agusta eine Sekunde auf die Bestzeit.

Nach dem Entwicklungsstopp aufgrund der Coronavirus-Pandemie darf nach zwei Jahren wieder neues Material verwendet werden. Klassenprimus Kalex hat sich auf Details konzentriert. Es gibt ein neues Chassis, eine neue Schwinge und eine neue Verkleidung.

Kalex will mit den Änderungen etwas mehr Grip am Kurvenausgang erzeugen. Außerdem gibt es in diesem Jahr von Einheitsausrüster Dunlop einen neuen Hinterreifen. Die Mischung ist anders und ordnet sich zwischen dem weichen und harten Reifen ein.

Dieser neue Hinterreifen hat etwas weniger Grip als die weiche Variante, aber bessere Haltbarkeit für die Renndistanz. Die meisten Moto2-Teams haben mit diesem Reifen schon vor dem offiziellen Portimao-Test im Rahmen von privaten Testfahrten in Jerez gearbeitet.

Rookies aus der Moto3, aber auch aus anderen Serien

Acosta ist einer von elf Rookies im Moto2-Feld 2022. Aus der Moto3 wechselten auch Niccolo Antonelli (VR46), Jeremy Alcoba (IntactGP), Filip Salac (Gresini) und Gabriel Rodrigo (SAG). Romano Fenati (Speed Up) fuhr schon 2018 bis zu seinem Skandal in Misano in der Moto2.

Das IntactGP-Team setzt mit Jeremy Alcoba auf einen Rookie Foto: 2022 Dorna Sports

Dazu kommen einige Fahrer, die aus anderen Serien den Sprung in die mittlere WM-Klasse geschafft haben. Alessandro Zaccone (Gresini) fuhr die vergangenen beiden Jahre in der MotoE. Mit Sean Dylan Kelly (American Racing) gibt es ein neues US-Talent.

Kelly gewann im Vorjahr die Supersport-Klasse der MotoAmerica. Der jüngste Fahrer im Feld ist mit 16 Jahren Zonta van den Goorbergh (RW-Racing). Er ist der Sohn von Ex-500er-Fahrer Jürgen van den Goorbergh.

Mit dem Yamaha-Master-Camp gibt es auch ein neues Team. Die Fahrer sind Manuel Gonzalez, der im Vorjahr in der Supersport-WM fuhr, und Keminth Kubo, der aus der Moto2-Europameisterschaft kommt.

Die Moto2-Testzeiten aus Portimao:

01. Pedro Acosta (Kalex) - 1:41.552 Minuten

02. Augusto Fernandez (Kalex) +0,154 Sekunden

03. Aron Canet (Kalex) +0,267

04. Jake Dixon (Kalex) +0,488

05. Fermín Aldeguer (Boscoscuro) +0,563

06. Albert Arenas (Kalex) +0,625

07. Joe Roberts (Kalex) +0,635

08. Ai Ogura (Kalex) +0,889

09. Marcel Schrötter (Kalex) +0,901

10. Celestino Vietti (Kalex) +0,960

11. Jorge Navarro (Kalex) +1,038

12. Tony Arbolino (Kalex) +1,066

13. Bo Bendsneyder (Kalex) +1,078

14. Marcos Ramirez (MV Agusta) +1,183

15. Lorenzo Dalla Porta (Kalex) +1,239

16. Cameron Beaubier (Kalex) +1,249

17. Somkiat Chantra (Kalex) +1,255

18. Barry Baltus (Kalex) +1,346

19. Filip Salac (Kalex) +1,459

20. Jeremy Alcoba (Kalex) +1,704

21. Sam Lowes (Kalex) +1,778

22. Zonta van den Goorbergh (Kalex) +1,795

23. Simone Corsi (MV Agusta) +1,912

24. Alessandro Zaccone (Kalex) +1,941

25. Romano Fenati (Boscoscuro) +1,953

26. Niccolo Antonelli (Kalex) +1,955

27. Gabriel Rodrigo (Kalex) +2,005

28. Manuel Gonzalez (Kalex) +2,041

29. Keminth Kubo (Kalex) +2,154

30. Sean Dylan Kelly (Kalex) +2,566

