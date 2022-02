Saisonstart ungewiss: Marcel Schrötter bricht sich beim Portimao-Test die Hand

Audio-Player laden

Von Samstag bis Montag (19. bis 21. Februar) testete die Moto2-Klasse drei Tage lang auf der Portimao-Strecke in Portugal. Es war ein gemeinsamer Test der beiden kleinen Klassen. Abwechselnd stand die Strecke der Moto2 und der Moto3 zur Verfügung.

Einige Teams hatten bereits zuvor private Testfahrten in Jerez de la Frontera (Spanien) absolviert. Dort waren auch schon Marcel Schrötter und das IntactGP-Team dabei. Der einzige WM-Starter aus Deutschland zeigte bereits in Jerez gute Rundenzeiten.

Und auch in Portimao begann es für Schrötter zunächst gut. Er war im Spitzenfeld dabei und die Arbeit am Set-up gestaltete sich positiv. Aber am Montag passierte der Rückschlag. Schrötter stürzte am Vormittag in seiner ersten fliegenden Runde.

Dabei hat er sich die linke Hand gebrochen. In seiner Instagram-Story schreibt Schrötter: "Nicht das Testende, das wir uns erhofft haben. Am Vormittag habe ich mir die linke Hand gebrochen. Ich befinde mich auf dem Weg nach Barcelona." Dort steht für Schrötter eine Operation an.

Ob der Deutsche beim ersten Rennen dabei sein wird, ist derzeit ungewiss Foto: Instagram.com/marcelschroetter23

Ob er in zwei Wochen beim Saisonauftakt in Katar dabei sein wird, ist zu diesem Zeitpunkt offen. Schrötter versichert: "Ich werde alles tun, damit ich in Katar Rennen fahren kann." Mit seiner Sonntagszeit belegte der 29-Jährige im Endklassement des Tests den achten Platz.

Auch Bo Bendsneyder zog sich bei einem Sturz eine Verletzung zu. Der Niederländer brach sich ein Schlüsselbein und muss ebenfalls operiert werden. Körperliche Probleme hat auch ein anderer Fahrer.

Sam Lowes klagte über eine Sehnenscheidenentzündung und konnte kaum fahren. Schließlich entschied er sich dazu, den Test abzubrechen, um für den Saisonauftakt fit zu werden.

Rookie Pedro Acosta fährt Bestzeit

Für sportliche Schlagzeilen sorgte Moto3-Weltmeister Pedro Acosta. Der Spanier ist weiterhin im KTM-Team von Aki Ajo. Acosta stellte mit 1:41.552 Minuten die Bestzeit auf und blieb damit auch unter dem Moto2-Rundenrekord.

Moto3-Weltmeister Pedro Acosta ist von Beginn an schnell Foto: Dorna Sports

Dass mit dem Ajo-Team auch in diesem Jahr zu rechnen sein wird, untermauerte Augusto Fernandez mit Rang zwei. Aron Canet folgte an der dritten Stelle. Im Spitzenfeld waren wie gewohnt Kalex-Motorräder zu finden. Aber ein Talent stach mit einem anderen Bike hervor.

Fermin Aldeguer fuhr mit dem Boscoscuro-Chassis auf Rang vier. Ansonsten hat Kalex nur noch von MV Agusta Konkurrenz, denn NTS hat sich als Chassishersteller zurückgezogen. Bester MV-Fahrer war Marcos Ramirez als 13.

Im Laufe der drei Testtage gab es auch immer wieder Stürze. Abgesehen von Schrötters Crash gingen die restlichen Unfälle glimpflich aus. Das erste Rennen findet am 6. März auf dem Losail-Circuit in Katar statt.

Mit Bildmaterial von 2022 Dorna Sports.