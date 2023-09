Schlüsselbeinbruch: Lukas Tulovic in Neu-Delhi erfolgreich operiert

Nach einem zwölften Platz am Freitag in Indien war die Hoffnung von Lukas Tulovic auf einen direkten Einzug in Q2 groß. Doch ein Sturz im dritten Moto2-Training am Samstagvormittag machte die Ambitionen des IntactGP-Piloten zunichte.

Der 23-Jährige brach sich bei dem Crash das linke Schlüsselbein und wurde im Apollo Hospital Jasol in Neu-Delhi operiert, um den Bruch mit einer Platte zu fixieren.

Auf Instagram meldete sich der Deutsche mit einem Bild aus dem Krankenhaus und den Worten: "Nicht das Ende zu einem, bis dahin, super Wochenende, das wir verdient haben." Die Operation sei aber "perfekt" verlaufen. "Vielen Dank an das medizinische Team der MotoGP und die Klinikärzte, es war alles sehr professionell."

An der Strecke gab IntactGP-Teammanager Jürgen Lingg bei ServusTV Auskunft darüber, was passiert war. Denn der Sturz wurde im TV-Bild nicht gezeigt. "Er hat einen ziemlich heftigen Highsider gehabt und sich das linke Schlüsselbein gebrochen."

"Aber es ist ein gerader Bruch, der jetzt fixiert werden muss. Die Bänder und alles scheinen okay zu sein, was sehr positiv ist. Vielleicht klappt es für Indonesien. Japan wird sicher nicht funktionieren", so Lingg über Tulovic mögliche Rückkehr.

Dass ein solcher Sturz samt Verletzung gerade jetzt, nach einem so vielversprechenden Start ins Wochenende passiert, sei "super hart" in einer "sowieso durchwachsenen Saison".

"Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn wir ein kleines Licht am Ende des Tunnels sehen, dann kriegen wir wieder einen auf den Deckel. Das muss jetzt irgendwann mal aufhören. Es tut mir wahnsinnig leid für Lukas und das ganze Team, aber das ist halt leider der Rennsport - nicht immer gerecht", weiß der Teammanager.

Mit Bildmaterial von Intact GP / Lekl.