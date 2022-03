Schrötter: Handschiene soll Teilnahme beim Moto2-Auftakt sicherstellen

Audio-Player laden

Marcel Schrötter plant, beim Saisonauftakt der Motorrad-WM in Katar an den Start zu gehen. Der Deutsche verletzte sich beim finalen Moto2-Test in Portimao und musste seine linke Hand operieren lassen. Ein speziell für Schrötter angefertigte Handschiene soll dabei helfen, die Kalex um den Losail International Circuit zu pilotieren.

"Hinter mir liegt eine turbulente Woche mit dem Sturz, dem Bruch und der Operation", kommentiert Schrötter. "Sicherlich kein idealer Start in die Rennsaison, aber ich blicke auf gute Wintertests zurück, sind gut vorbereitet und die Zusammenarbeit mit dem Team war sehr gut und das ist so wichtig für mich gewesen."

"Dieses positive Gefühl motiviert mich umso mehr, auch wenn der Zwischenfall die Euphorie kurzzeitig etwas getrübt hat. Trotz, dass es auf den Röntgenbildern erst nicht so rosig aussah, bin ich mittlerweile gut gestimmt, denn ich spüre wie es jeden Tag ein klein wenig besser wird", zeigt sich Schrötter zuversichtlich.

"Ich bin happy mit der Situation, denn es hätte uns schlimmer treffen können", bemerkt der Deutsche. "Ich bin zuversichtlich, dass ich am Wochenende in Katar starten kann. Ortema hat mir eine Schiene angefertigt, sodass die Hand nicht die ganze Kraft aufbringen und Stöße abdampfen muss."

"Wir versuchen in jedem Fall alles zu tun, um meine Teilnahme möglich zu machen", erklärt der Moto2-Routinier. "Ich freue mich auf Qatar, auch wenn ich nicht zu einhundert Prozent fit bin. Meine allgemeine Vorbereitung auf die Saison war sehr gut, ich bin ultra motiviert und will einfach nur Rennen fahren. Ich denke, dass es uns gelingen kann, trotz Verletzung, ein gutes Ergebnis einzufahren."

Mit Bildmaterial von IntactGP.